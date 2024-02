El impactante accidente que sufrió la jueza de línea Guadalupe Porras en el duelo entre Betis y Athletic de Bilbao

Uno de los hechos más inesperados ocurrió en el Benito Villamarín de Andalucía, donde el Real Betis recibió al Athletic de Bilbao, en un partido válido por la jornada 26 de La Liga de España. Es que en los primeros minutos del encuentro entre andaluces y vascos, un incidente marcó el inicio del accidentado espectáculo que se desarrolló en el sur del país ibérico.

Los espectadores no dieron crédito a lo que observaban cuando el cronómetro de Guillermo Cuadra Fernández llegaba al primer cuarto de hora. El gol del Chimy Ávila, tras una notable asistencia en profundidad de Willian José marcó el comienzo de una escena que aparentaba llevar felicidad a los simpatizante, pero marcó dramatismo. Es que un cámara de la plataforma DAZN buscaba capturar el festejo de la conquista del ex San Lorenzo cuando accidentalmente impactó su equipo contra la árbitra asistente Guadalupe Porras.

La jueza de línea, quien había validado el tanto del argentino y se dirigía hacia el centro del campo para continuar con el encuentro, sufrió un impacto que derivó en una lesión facial. A pesar de los esfuerzos del personal médico presente en el estadio, Porras tuvo que ser retirada en camilla debido a una brecha en su rostro, dejando así su posición en la banda del Benito Villamarín vacante.

Inicialmente se creyó que las molestias de la asistente podrían haber sido causadas por problemas musculares o algún contratiempo físico menor. Sin embargo, se confirmó que se trataba de una herida que requería atención médica. Por lo tanto, mientras continuaban las evaluaciones médicas y era trasladada a una clínica de sanidad otro árbitro ocupó su lugar.

El partido, que ya había sido marcado por el gol del Chimy Ávila, continuó con una atmósfera tensa en medio de la preocupación por la salud de Porras. Además, el encuentro vio otra situación preocupante cuando a la media hora Yuri tuvo que retirarse temporalmente debido a una hemorragia nasal causada por un golpe. Fue una jornada para el olvido para el volante español, porque no sólo debió retirarse lesionado, sino que además había marcado un gol en contra. Y en el complemento, Aitor Ruibal también tuvo que ser sustituido en el elenco del Ingeniero Pellegrini por molestias físicas.

Aunque estos incidentes generaron momentos de preocupación, las primeras informaciones indicaron que las lesiones de la jueza de línea no eran de gravedad. De todos modos, la atención continuó centrada en el estado de salud Guadalupe Porras, mientras el partido siguió con normalidad. Si bien Gorka Guruzeta había anotado el descuento para los de Ernesto Valverde, en el complemento el estadounidense Johnny le puso cifras definitivas a la victoria del Betis.