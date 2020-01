El imparable Liverpool venció al Manchester United, extendió su récord y aumentó su ventaja como líder de la Premier League

Compartir

Linkedin Print

Con goles de Virgil van Dijk y Mohamed Salah, el conjunto de Jürgen Klopp, que lidera el campeonato británico con un margen histórico sobre su escolta, superó por 2-0 a los Red Devils. Con este resultado, el elenco de Anfield prolonga su invicto a 39 partidos y más de un año.

El Liverpool aprovechó el traspié sufrido por el Manchester City y se impuso ante el Manchester United para sacar aún más diferencia sobre su inmediato perseguidor y así avanzar hacia el título de la Premier League. Los Reds superaron a su rival por 2-0 y de esta manera extendieron su récord a 39 partidos sin perder, su última derrota por la liga fue el 3 de enero de 2019.

El equipo dirigido por Jurgen Klopp es una verdadera pesadilla para sus rivales y las estadísticas que lo respaldan son realmente increíbles: esta temporada lleva 22 victorias y apenas un solo empate, por lo que se quedó con el 97% de los puntos en juego. Con estos impresionantes números recibió a los Diablos Rojos en Anfield. Y pese a que el elenco de Manchester no jugó un mal partido, no pudo ante la supremacía de su adversario.

Tas algunos ataques generados pero sin demasiado peligro, los dueños de casa tuvieron un corner desde la izquierda al cual le sacaron provecho. El envío de Alexander-Arnold cayó al centro del área y fue el capitán Virgil van Dijk quién se elevó más que todos para mandar la pelota al fondo de la red con un cabezazo certero. Fue así que el local se puso 1-0 en el marcador a los 15 minutos del primer tiempo.

Lejos de conformarse con la ventaja, el local pudo haber aumentado el resultado gracias a un golazo de Roberto Firmino pero el tanto fue anulado por el VAR ya que en la jugada previa a la exquisita definición del brasileño, van Dijk le comete falta al arquero David De Gea.

Con el correr de los minutos, el Liverpool cuidó la pelota y si bien no se resignó a seguir atacando, le faltó profundidad y precisión en los metros finales del campo.

Ya en el complemento, los de Anfield salieron decididos a liquidar el pleito. Jordan Henderson estrelló un remate de media distancia en el palo izquierdo de De Gea y no pudo darle el segundo gol a su equipo.

Liverpool defendió el 1-0 sin demasiados inconvenientes ante un Manchester que parecía más enfocado en que no le hagan el segundo a que ir por el empate. Ya en tiempo de descuento, la visita tuvo un corner a favor y de esa pelota, Alisson habilió a Mohamed Salah para que defina en soledad ante el portero y así marque el 2-0 definitivo.