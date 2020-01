Impactante regreso de McGregor a la UFC: venció a Donald ‘Cowboy’ Cerrone en menos de un minuto

Compartir

Mirada altanera, caminata segura y un ingreso al octágono impresionante. Conor McGregor disfrutó de su vuelta a la UFC luego de 470 días y no defraudó a las miles de personas que colmaron el T-Mobile Arena de Las Vegas: derrotó por nocaut a Donald Cerrone en apenas 40 segundos con una combinación de golpes impactantes.

El irlandés de 31 años había sido derrotado en octubre del 2018 por Khabib Nurmagomedov en una escandalosa pelea que parecía ponerle punto final a su trayectoria como estrella de las artes marciales mixtas. La UFC 246 sirvió para derribar esa teoría: The Notorious lanzó una extraña combinación de golpes con el hombro que le permitió desorientar al Cowboy, quien a los segundos ya tenía sangre en su nariz.

El impacto que le puso un punto final fue una patada al rostro que dejó a Cerrone en el piso. A partir de allí, Conor se dedicó a castigarlo hasta que el juez decidió detener el combate para decretar la victoria de McGregor en su vuelta a las artes marciales mixtas y también al peso welter, donde había sido protagonista de dos recordadas presentaciones contra Nate Díaz en el 2016.

Las estadísticas indican que Cerrone no acertó ningún golpe sobre su oponente y el irlandés lanzó 20 en total para culminar la batalla. Este fue el 22° triunfo en la trayectoria profesional del nacido en Dublin y el 19° por la vía rápida del nocaut. Sus estadísticas ahora marcan que cuenta con cuatro derrotas (Artemij Sitenkov, Joseph Duffy y los mencionados Díaz y Nurmagomedov, los que lograron doblegarlo).

Mientras corren los rumores de una posible pelea con Manny Pacquiao en boxeo tal cual lo hizo en el pasado con Floyd Mayweather, los fanáticos de la UFC se entusiasman con ver a McGregor contra el temible Jorge Masvidal, que viene de derrotar a Nate Díaz. “A mí me gusta esta división, quiero quedarme aquí”, anunció el irlandés luego de su victoria.

El Cowboy, con sus 36 años, tiene una tarjeta de presentación ahora de 36 victorias y 14 derrotas en las artes marciales mixtas; aunque si de UFC solamente se habla todavía ostenta varios récords: mayor cantidad de victorias (23), más finalizaciones (16) y más nócauts (20).

LOS OTROS

COMBATES DE LA NOCHE

La primera pelea estelar de la noche fue entre dos figuras de la empresa: el brasileño Diego Ferreira logró su sexto triunfo al hilo luego de imponerse por sumisión al norteamericano Anthony Pettis, quien venía de ser derrotado por Nate Díaz en agosto del año pasado. Luego, el local Brian Kelleher hizo celebrar al público con su victoria por sumisión en el primer round sobre el jamaiquino Ode Osbourne.

La tercera presentación de la noche fue con la celebración del peso pesado Aleksei Oleinik, que a sus 42 años logró el 58° triunfo de su carrera en las artes marciales mixtas (el 7° en UFC) ante el local Maurice Greene. Finalmente, la previa al esperado regreso de McGregor se desarrolló con la victoria en las tarjetas de Holly Holm sobre Raquel Pennington.