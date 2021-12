El índice de desocupación bajó al 8,2% al término del tercer trimestre del año

Compartir

Linkedin Print

«La tasa de desempleo es más baja que antes de la crisis del COVID-19», destacon desde el Ministerio de Economía. Representa una caída de 3,5 puntos respecto al 11,7% de igual período de 2020, y de 1,4% respecto al trimestre anterior.

El índice de desocupación se ubicó en el 8,2% al cierre del tercer trimestre del año, con una baja de 3,5 puntos respecto al 11,7% de igual período de 2020, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La merma también se verificó en el cotejo contra el segundo trimestre del corriente año, cuando el desempleo fue de 9,6%.

Por su parte, la tasa de subocupación demandante, que comprende a quienes trabajan hasta 35 horas semanales y desea tener más horas de actividad, subió levemente al 8,3% desde el 8,1% de igual período del 2020, mientras que la no demandante bajó al 3,9% desde el 5,3% anterior

Luego de que el Indec diera a conocer la información, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que “estamos experimentando una muy fuerte recuperación del empleo, que en el tercer trimestre estuvo plenamente explicada por su crecimiento en el sector privado”.

“Se crearon 422.000 puestos de trabajo en el trimestre. Es consistente con lo vibrante que están resultando la recuperación de la producción y de la inversión”, subrayó el funcionario a través de un mensaje a la prensa.

“La tasa de desempleo es más baja que antes de la crisis de la Covid-19 y también está debajo de los promedios de 2019 (9,8%); 2018 (9,2%) y 2017 (8,4%)”, subrayaron en el Palacio de Hacienda.

Destacaron además que en el tercer trimestre, “la tasa de actividad subió 0,8 puntos porcentuales y alcanzó al 46,7% de la población”.

En este marco, según los números informados por el Indec, la tasa de empleo en las mujeres se recuperó más rápido en el tercer trimestre, al ubicarse en el 45,9%, 6,5 puntos porcentuales más que mismo período de 2020.

En el tercer trimestre de 2021, la tasa de actividad subió 0,8 puntos porcentuales al 46,7% de la población, por encima del 45,9% segundo trimestre de 2021, “ubicándose en niveles normales de la serie histórica del indicador”, subrayó Guzmán.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, subrayó que “la tasa de desocupación bajó por quinto trimestre consecutivo y alcanzó el menor nivel desde fines de 2017”.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Kulfas dijo que “los datos son alentadores y confirman lo que venimos señalando: estamos saliendo, de la mano del trabajo y la producción”.

La baja de la desocupación “se explica íntegramente por la mejora del empleo. La tasa de empleo (ocupados cada 100 habitantes) llegó al 42,9%, valor superior al del tercer trimestre de 2019 (42,6%). Hemos recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia”, afirmó Kulfas.

El ministro sostuvo además, que la recuperación del empleo “se dio en todas las categorías ocupacionales, aunque principalmente en las que más se habían contraído al principio de la pandemia (no asalariados y asalariados informales)”.

En lo que respecta al informe del Indec, el relevamiento dio cuenta que un tercio de los “asalariados”, el 33,1%, no tienen aportes previsionales, es decir que trabajan de manera informal; mientras que el 23,3% declara que “trabaja por cuenta propia”.

En el conurbano bonaerense la tasa de desocupación se ubicó en el tercer trimestre en el 9,5% -por encima del promedio general-, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires fue del 7%.

Entre los grandes centros urbanos la ciudad de Córdoba resultó la más afectada, con el 11,4%, seguida por Mar del Plata, con el 10,4%.

En la comparación interanual la tasa de actividad creció 4,4 p.p. por baja base de comparación (42,3% en el tercer trimestre de 2020), y se ubica 0,4 p.p. por debajo del nivel pre-covid (47,1% en el primer trimestre de 2020).

Por su parte, la tasa de empleo alcanzó al 42,9%, con un creció de 5,5 puntos porcentuales respecto a igual período de 2020, y se ubicó también por encima del 42,2% del nivel pre-covid registrado en el primer trimestre de 2020.

En tanto, la tasa de actividad de las mujeres fue de 45,9% en el tercer trimestre frente al 39,4% de igual período de 2020; mientras que en el caso de los hombres se ubicó en el 63,7% frente al 57,7% de la medición de julio-agosto-septiembre del año pasado.

Compartir

Linkedin Print