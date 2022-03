El Indio Solari habló sobre su lucha contra el Parkinson: «Es una enfermedad muy jodida»

Compartir

El cantante de 73 años le concedió una entrevista al reconocido locutor español Mariskal Romero, en donde también se refirió a la vigencia de su música.

De muy bajo perfil y pocas palabras, el Indio Solari no es una figura que se caracterice por brindar entrevistas. Pero en ocasiones hace excepciones y, en esta oportunidad, se tomó un tiempo para dialogar con el Mariskal Romero en Rock FM, una reconocida cadena de radio española. Allí no solo habló de su carrera, sino que también se refirió a la enfermedad de Parkinson, que lo afecta desde hace años.

“Es una enfermedad muy jodida, muy invalidante, voy camino a eso…se nota la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida. Pero también tengo la posibilidad de hacerme un tratamiento que me mantiene…yo estoy en ascensión hace como siete años ya”, comenzó expresando el músico de 73 años, que próximamente desembarcará por primera vez con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el país ibérico a fines de marzo de este año

Y agregó: “En general la gran pregunta que me hago es cómo hace…porque todo el todo tiempo jode, estás contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra como una contractura que quedo como un enano de yeso. Pero me imagino y me emociona eso también porque es una de las problemáticas sociales, lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y no tiene ni kinesiólogo, ni la apomorfina, ni la pileta con agua tibia para hacer su gimnasia de elongación. Debe ser un padecimiento infinitamente mayor y encima creo que en un par de años se lo lleva”.

En tanto, también fue consultado sobre si esta enfermedad lo afecta neuronalmente. “Los amigos me dicen que estoy bien”, lanzó entre risas. Y ya en tono más serio, continuó: “Yo sinceramente me siento bien, inclusive me abstraigo mucho del trabajo, estoy pintando, escribiendo y mucho, porque es la manera de apartarme del dolor permanente de esas contracturas que el cuerpo tiene, abstraído en esas cosas. Ahora, cuando dejo de hacerlas, en los horarios de descanso, se viene el golpe. No es sopita, es una enfermedad jodida. Pero por el momento no me impide en absoluto hacer lo que a mí me interesa, me gusta y lo que decidí hacer hace 40, 50 años”.

Por otra parte, el también creador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habló sobre la vigencia de su música. “En este momento hay una movida bastante importante entre los youtubers, que se han entusiasmado con las imágenes que hay de Tandil, de Olavarría, donde hubo una cantidad de gente incomprensible para mí. Uno nunca sabe por qué suceden estos fenómenos”, señaló. Y explicó: “Lo mío ha sido una bala de combate, no de entretenimiento. Está determinado por circunstancias de una política que no es la partidaria, ni mucho menos, sino la del éxtasis, que viene de los años 60, donde los jóvenes se levantaron contraculturalmente y me parece que eso ha dejado una marca importante”.

“¿Venís un poco de la cultura hippie?”, le preguntó el conductor. A lo que él respondió: “Sí, pero hay un hippie que pintan los medios, que es un pel…que hace la propaganda de algún perfume, de un coche, y no tiene nada que ver con eso. La gente ha sido desinformada siempre por los medios de todo lo que es popular y que tiene un acento importante en su crítica social. A mí me ha tocado pelear en contra de eso porque cuando sos independiente no tenés ningún palenque donde rascarte”. Y cerró: “La derecha me acusa muchas veces de que soy un millonario de izquierda, pero cuando hace una producción independiente tiene que poder luchar contra el poder también, porque sino te talan y te dejan seco”.

