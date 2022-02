Compartir

Ayer fue publicado el Decreto N° 78/2022, a través del cual el presidente de la Nación, Alberto Fernández, designó al ingeniero Fernando De Vido como el nuevo director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

De esta manera, el formoseño De Vido, quien se venía desempeñando como administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial, reemplazará al misionero Ignacio Barrios Arrechea.

También, la doctora Ana Claudia Almirón fue asignada en el cargo de consejera de la EBY, reemplazando así al ingeniero Alejandro Valerio Sruoga.

Yacyretá

Cabe remarcar que la central hidroeléctrica genera energía renovable a gran escala, aprovechando el enorme caudal del río Paraná y cubriendo los requerimientos de energía eléctrica del 50% de los hogares de Argentina, sin contar las industrias.

Sus principales prioridades son la eficiencia energética, la protección del ambiente e inclusión social y es por ello que la energía generada por Yacyretá promueve acciones ambientales y sociales.

Es relevante recordar que la gestión de la EBY es compartida con Paraguay, disponiendo un gerente cada uno. Por el país vecino, el doctor Óscar Nicanor Duarte Frutos y por Argentina, ahora el ingeniero De Vido.

Declaraciones

En ese sentido, agradeció la confianza depositada del presidente de la Nación Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

“Quiero agradecer la gestión de nuestro gobernador Gildo Insfrán, fundamentalmente, en la faz política y el apoyo político que he tenido, el haberme permitido trabajar y conducir como administrador de la Dirección Provincial de Vialidad desde el 28 de noviembre de 2018 a la fecha” expresó.

Asimismo ofreció un agradecimiento a “todos los compañeros de trabajo que me acompañaron, y a los compañeros y amigos que me han saludado y deseado el éxito en esta nueva responsabilidad”.

En cuanto al nuevo desafío profesional que se plantea, pidió a Dios “fortaleza y salud para poder cumplir la responsabilidad en esta etapa del gobierno nacional, que tenemos como desafío llevar soluciones y trabajo a todos los argentinos” y adelantó que el día lunes viajará a Buenos Aires.

En la Capital Federal mantendrá reuniones con las autoridades del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Energía Eléctrica. “Espero satisfacer las expectativas que tienen en mí en esta designación del Presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía de la Nación. Pondré todo mi compromiso y dedicación para cumplir esta importante responsabilidad asignada”, señaló el funcionario.

