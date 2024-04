El ingeniero Víctor Padilla asumió como nuevo director de Vialidad Nacional- Distrito 22

El ingeniero Víctor Padilla es el flamante director de Vialidad Nacional- Distrito 22 dialogó con el Grupo de Medios TVO en relación a cómo encontró el organismo y señaló que “no viene a hacer listas negras o despidos”.

Padilla comenzó diciendo: “hace más de 20 años estoy trabajando en Vialidad Nacional. Conozco nuestra realidad y red troncal, he recorrido todas las rutas. Estoy consciente del estado en el que estoy recibiendo todo y lo más urgente es comenzar a trabajar en todo lo que se pueda”.

En relación al estado en el que se encuentra Vialidad Nacional, como organismo, indicó “como organismo nosotros no escapamos a la restricción presupuestaria en la que se encuentran todos los organismos a nivel nacional. Sabemos que hay un recorte presupuestario, sabemos que esto tendrá una pronta recuperación y en el mientras tanto tenemos que gestionar y activar los mecanismos para afrontar este desafío”, indicó.

“Debo decir que yo no tengo ningún tipo de directiva de hacer listas negras o despidos, al contrario, lo que he venido a hacer es a trabajar y poner el hombro con toda la imaginación en función de los recursos que dispongamos para salir de esta contingencia”, aclaró.

“Vialidad Nacional por lo que he visto ha tenido muchas obras por convenios con la provincia de Formosa, es verdad que nosotros hemos dejado de hacer obras nacionales por conservación pero hay cuestiones en las que he pedido informes para constatar las situaciones”, puntualizó.