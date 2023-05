El intendente de Clorinda Manuel Celauro agradeció al pueblo por participaren la celebración del 25 de Mayo

Tras participar junto al gobernador Gildo Insfrán del acto oficial por el 213° Aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente de Clorinda Manuel Celauro agradeció al pueblo de la segunda ciudad que le dio brillo a la fiesta cívica.

“Si esto no tiene calor popular, no sirve, el calor de los niños en el desfile, de la ciudadanía, el gobernador se sintió muy cómodo, para nosotros es una alegría recibirlos a todos y también poder mostrar un poco todo lo que hemos logrado en doce años de intendencia” consideró .

Por su parte el diputado justicialista Rafael Navas sostuvo que se dio una importante participación de la comunidad clorindense. “La visita del gobernador de la provincia fue la frutilla de este postre espectacular. Es una fiesta que se había planeado hace un par de años atrás, antes de la pandemia, por una cuestión climática no se había hecho, teníamos muchas ganas de festejar acá, donde comienza la Patria federal”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada Azucena Santillán, vecina de Clorinda quien señaló el orgullo de “recibir en nuestra Patria chica, corazón del Mercosur a tanta gente, en un día tan significativo como es el 25 de mayo en los momentos que vive la Patria”.

Añadió que “cómo no inculcar en los niños y jóvenes el deseo de aquellos criollos que no quisieron ser más Colonia y declararon nuestra libertad hace exactamente 213 años”.

