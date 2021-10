El intendente Jofré habilitó la Biblioteca Municipal Popular «Prof. Blanca Boreau de Simonotto»

Compartir

Durante la tarde del jueves, el intendente Jorge Jofré inauguró la Biblioteca Municipal Popular “Prof. María Blanca Boreau de Simonotto”, destinado a brindar servicios a vecinos y vecinas de la ciudad.

Estuvieron presentes, el jefe de Gabinete, Mauricio Nadalich; la coordinadora de Acción Social, Paula Cattáneo; el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, José Delguy; María Pía, María Inés y Juan Miguel, hijas e hijo de Blanca de Simonotto; funcionarios comunales e invitados especiales.

En la oportunidad, el jefe comunal recordó la amplia y reconocida trayectoria en la docencia de la profesora Blanca Boreau de Simonotto, quien fuera rectora del entonces Colegio Nacional “Juan José Silva”.

Al hablar ante familiares cercanos de quien es homenajeada con la imposición de su nombre a la Biblioteca Municipal, Jofré recordó momentos de adolescencia y de convivencia entre los distintos colegios y señaló que se basaban en los principios rectores que inculcaban sus profesores.

Luego, como alumno del ex Colegio Nacional, actualmente EPES N° 54, recordó que le tocó hablar en la inauguración del remozamiento del edificio. “Como alumno del colegio siento un gran respeto y cariño por todos los que nos educaron y nos enseñaron a enfrentar la vida”, apuntó.

“Profesores y profesoras son las personas que forman el futuro de la comunidad y en ello siempre recuerdo a la profesora Blanca Boreau de Simonotto, que venía a la institución en bicicleta y era una persona muy recta y de una sólida formación académica”, dijo.

Además, mencionó que la Municipalidad tiene otra biblioteca, que surgió por pedido de la gente, en el barrio San Juan Bautista, que se ocupa de variadas actividades culturales.

“Los momentos hermosos de la juventud que nos hermanaron en la vida eran de ideales, de un mundo en el cual el vértigo del porvenir nos daba más ánimo por los valores que nos inculcaron los profesores y profesoras, entre ellas, por supuesto, como un faro rector, la directora Blanca Boreau de Simonotto”, subrayo.

“En un mundo de pantallas, en el que estamos inmersos, nuestra generación rememora con nostalgia los libros de papel. Pero ello no significa vivir del pasado, sino avanzar y utilizar los últimos recursos que nos pone a mano la tecnología para humanizarla y que esté al servicio de las personas”, apuntó.

En consecuencia, el intendente destacó la tarea de los docentes que, como Blanca Boreau de Simonotto, llevan en el alma las llaves que abren el futuro a las nuevas generaciones.

Por su parte, Juan Simonotto, hijo de la docente homenajeada, señalo que “la biblioteca es un bien de la comunidad formoseña” porque todos y todas van a tener la posibilidad de acceder a títulos y temas valiosos.

“Agradezco a toda la gente que colaboró con la biblioteca. Una institución pública tiene tanto o más esfuerzo que una privada. Por lo tanto, agradezco al intendente y a estas personas en nombre de la comunidad formoseña”, dijo.

A su vez, la docente del ex Colegio Nacional, Nilda Patiño, agradeció al intendente por hacer lugar al pedido de reconocimiento a la Prof. Blanca Boreau de Simonotto y luego dijo que el Municipio “cuenta con un equipo fabuloso”, que responde las requisitorias de las personas y asume como propias y lleva a la concreción las promesas del jefe comunal.

“A las pocas personas que cumplen su palabra hay que agradecer. Por ello, usted tiene toda la gratitud”, sostuvo Patiño al referirse al intendente Jorge Jofré.

Luego del breve acto, el jefe comunal, acompañado de familiares de la homenajeada y personalidades de la ciudad, recorrieron las flamantes instalaciones de la Biblioteca Municipal Popular.

