El Inter Miami de Messi empató con Nashville en la ida de 8° de la Concacaf Champions

El Inter Miami de Lionel Messi se recuperó justo a tiempo. Caía 2-0 y finalmente empató 2-2 en la visita a Nashville SC en el Geodis Park, en el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, que se pudo ver en exclusiva por Star+. Y definirá la serie el próximo miércoles de local.

El equipo que conduce Gerardo Martino intentó afianzar su buen inicio de temporada, estuvo a punto de perder y pudo rescatar una igualdad de visitante en el arranque de su camino en el torneo más importante de clubes de la Concacaf. En tanto, el local, que todavía no ganó en la MLS, dio el primer golpe ante el equipo de Florida.

Los dos jugadores a seguir siempre en Inter Miami son Messi y Luis Suárez. El argentino y el uruguayo son las puntas de lanza de un equipo que quiere ganar todo en 2024. Su calidad y experiencia son claves para el equipo de camiseta rosa y vaya si lo ratificaron con un gol cada uno en este debut en ese certamen.

De entrada, a los cuatro minutos, sin anestesia, Nashville hilvanó una buena jugada y el atacante canadiense Jacob Shaffelburg marcó el 1-0. Es más: armó otra acción colectiva muy buena y en menos de 10 casi aumenta la ventaja. Siguió manejando el desarrollo del encuentro el anfitrión, ante un Inter Miami tibio y sin buen funcionamiento en el mediocampo.

Martino decidió incluir como titular al joven volante Federico Redondo, también de Argentina, hijo del recordado y muy talentoso Fernando. Fue el debut en Inter Miami del reciente integrante de la Selección Argentina Sub 23 que se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y casi se despide muy rápidamente del partido, porque a los 25 minutos le metió un fuerte codazo a Shaffelburg en la mitad del campo, por lo que pudo ser expulsado.

Y otra vez apareció Shaffelburg para marcar el 2-0, justo al minuto de la segunda parte, para alegría de su gente y para desazón del conjunto de Miami. Pero enseguida llegó el descuento, con conexión sudamericana, de elite: pase de Suárez para Messi a los siete minutos y el N°10 la metió de zurda, al borde del área grande, a media altura al palo derecho del arquero rival.

Siguió intentando Inter Miami, pero no le alcanzó y a 12 del final casi lesionan a Messi, tras recibir una fuerte falta de atrás, que debió ser expulsión para el defensor canadiense Lukas Mac Naughton. Pero no fue ni siquiera amonestado por el árbitro, ante las protestas rivales. Y cuando buscaba el empate, Shaq Moore marcó para el anfitrión a los 38 minutos, pero se lo anularon por posición adelantada. Ya en tiempo agregado, apareció la cabeza de Suárez, con el sello del uruguayo, para decretar el 2-2 clave para su equipo.

En estas series, el gol de visitante vale doble y el Inter Miami convirtió por duplicado, lo que significa mucho. Venía de golear al Orlando City en el Clásico de la Florida por 5-0, con actuaciones destacadas de Messi y Suárez, y lidera su conferencia. En tanto, Nashville empató 1-1 su último encuentro frente a los Colorado Rapids y está noveno. Esta vez, Messi y compañía pudieron lograr un valioso empate y se ilusionan con pasar a cuartos de final en el duelo en casa del próximo miércoles, ante sus hinchas.