Chiquito Romero se lesionó y no jugará ante Racing: quién será el arquero de Boca el domingo

Diego Martínez recibió una mala noticia después de lo que fue la derrota ante Unión en Santa Fe en la Copa de la Liga: Sergio Romero, titular y capitán de su equipo, padece un dolor en el pie izquierdo que lo marginará del choque del domingo ante Racing en la Bombonera. El departamento médico de Boca Juniors confirmó la baja de Chiquito, que dejará libre su plaza para Javier García o Leandro Brey.

“Inflamación del tendón de Aquiles izquierdo”, es lo que rezó el parte médico oficial de la enfermería de la institución. No es buena la racha de lesiones del Xeneize, teniendo en cuenta que el último “soldado caído” fue Equi Fernández, con un desgarro muscular, y otros nombres importantes como los de Pol Fernández (esguince de tobillo izquierdo) y Marcos Rojo (desgarro en el gemelo izquierdo arrastran buena parte de esta temporada como ausentes.

Al margen de la evaluación de algunas modificaciones tácticas, lo primordial para el cuerpo técnico será definir quién actuará bajo los tres palos este domingo, cuando a partir de las 21:30 el equipo de la Ribera reciba a Racing por la décima jornada de la Zona B de la Copa de la Liga. Aunque Brey atraviesa una gran actualidad y mostró todo su potencial en el Torneo Preolímpico con la Selección Sub 23, el apuntado para cubrir la baja es el experimentado Javi García (37 años).

La última aparición oficial de García en el arco de Boca fue en octubre pasado, cuando el cuadro dirigido por entonces por Jorge Almirón empató 0-0 ante Estudiantes por la Copa de la Liga (fue el duelo previo a la final de la Copa Libertadores contra Fluminense en Río de Janeiro). A partir de allí, Javi figuró entre los relevos en los siguientes 14 encuentros que disputó el conjunto azul y oro.

A priori, el DT boquense podría devolverles la titularidad a Luis Advíncula y Nicolás Figal, que fueron suplentes ante Unión en Santa Fe. Además de la rotación en el arco, no sería descabellado pensar en alguna otra variante táctica en el mediocampo, teniendo en cuenta el trajín de partidos con la que llegarán algunos futbolistas a este compromiso frente a la Academia.

El plan de Martínez es claro: ganar para recuperar la confianza y, en lo posible, demostrar el buen nivel que exhibió Boca en algunos pasajes de su ciclo. Quien tomó la palabra en las últimas horas es Juan Román Riquelme, que declaró sobre el presente del equipo: “Estamos contentos por cómo está intentando hacer jugar el equipo el entrenador. De local venimos jugando muy bien y con Sarmiento en cancha de San Lorenzo teníamos que haber hecho más goles. Para el técnico es difícil, es nuevo, no tiene mucho tiempo de trabajo, hay muchos partidos y los muchachos no son máquinas. Es lógico que estén cansados”.

Casualmente Román también abordó la actualidad de Chiquito Romero, de quien no se supo sobre su lesión hasta las últimas horas: “Tiene contrato hasta fin de año. Tuvo que aguantarse que le dijeran que no podía jugar más y que tenía que retirarse. Después atajó penales. Estamos contentos con él. Es una estrella”.

Sería aventurado confirmar una alineación de Boca cuando restan más de 48 horas para el match ante Racing, pero teniendo en cuenta las bajas, una probable es: Javi García; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La Zona B de la Copa de la Liga marca que los primeros cuatro equipos que se estarían clasificando a los cuartos de final del certamen son Godoy Cruz con 19 puntos (tiene un partido pendiente ante San Lorenzo), Estudiantes con 18, Lanús y Newell’s con 16. Por debajo figura Unión con 15 y Racing con 14, mientras que Boca aparece con 13 junto a Defensa y Justicia. Es por esto que el cotejo contra los de Avellaneda es trascendental para definir la suerte del equipo en la competición.

El domingo 17 de marzo, el Xeneize visitará a Estudiantes en La Plata (desde las 21) y más tarde cerrará su participación en la fase regular ante San Lorenzo (local), Newell’s en Rosario y Godoy Cruz (en la Bombonera). Vale recordar que el lunes 18/3 se sortearán los grupos de la Copa Sudamericana, fase que se iniciará la primera semana de abril.