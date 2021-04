El Inter volvió a ganar y continúa estirando su ventaja en la lucha por el título de la Serie A

Compartir

Linkedin Print

El Inter de Antonio Conte continúa sumando de a tres en su camino al título después de que éste domingo superara por la mínima al Cagliari de Leonardo Semplici en el San Siro con un tanto de Matteo Darmian.

El defensor de 31 años convirtió a falta de 10 minutos para el final del encuentro tras un pase del marroquí Achraf Hakimi. La jugada se desarrolló por la banda derecha, cuando el ex Real Madrid jugó una pared con Lukaku, que lo habilitó cerca de la línea de fondo. La asistencia recorrió toda el área hasta que llegó a los pies del italiano que definió con con el arco prácticamente vacío.

Undécima victoria consecutiva

Con el triunfo, el neroazurro cosechó la undécima victoria consecutiva y la duodécima de local y es un serio candidato a romper con la hegemonía de la Juventus a falta de ocho jornadas para el final del campeonato.

Actualmente, y tras el reciente 1-0, los hombres de Conte lograron mantener sus once puntos de ventaja sobre el Milan de Zlatan Ibrahimovic, su inmediato perseguidor que en la previa se impuso al Parma por 3-1.

Ante el Cagliari del uruguayo Diego Godín, ex interista, el Inter necesitó una espectacular jugada coral para romper la igualdad y lo hizo tras la entrada de Achraf, quien había empezado en el banquillo.

El cuadro de Conte encadenó once pases consecutivos, moviendo el balón de la banda izquierda hasta la derecha antes de que el belga Romelu Lukaku liberara a Achraf para el centro raso que Darmian remató bajó palos para el definitivo 1-0.

Una acción que dejó completamente satisfecho a Conte, quien corrió a abrazar a sus jugadores y hasta dio un beso en la cabeza a Achraf.

En el caso de seguir con el pie derecho en el torneo, el Inter podrá romper con una hegemonía de la Juventus, que en este momento se encuentra en el tercer puesto a 12 puntos tras superar por 3-1 al Genoa. La Vecchia Signora es dueña del scudetto desde el 2012 de forma ininterrumpida.

Con respecto al Cagliari, en tanto, va acercándose el abismo del descenso. El equipo sardo no pudo salir con puntos pese a una prestación de gran compromiso y se quedó antepenúltimo, en la zona roja, a cinco de la salvación.

Con un gol de Matteo Darmian, el cuadro neroazurro sumó de a tres y le sacó once puntos a su inmediato perseguidor, el Milan, a ocho fechas del final del torneo

Compartir

Linkedin Print