El kirchnerismo se quejó porque no autorizaron la sesión para tratar el DNU en el Senado

A través de una conferencia de prensa, el bloque de Unión por la Patria denunció que no se está cumpliendo la ley y reiteró sus reclamos a Victoria Villarruel para que convoque al debate. «Es un DNU reñido con la Constitución», afirmó el jefe de la bancada, José Mayans.

El bloque de Unión por la Patria (UxP) denunció este jueves que se incumplía la ley al no convocar la sesión en el Senado para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el presidente Javier Milei y volvió a reclamar a la vicepresidente Victoria Villarruel la convocatoria al debate.

Villarruel no respondió esta semana al pedido de sesión especial que habían formulado cinco senadores para el tratamiento del DNU.

En conferencia de prensa, el jefe de la bancada, José Mayans, declaró que su espacio «tiene una visión constructiva» y que «no quieren oponerse a nada», pero sí pretenden «una discusión de cara al pueblo argentino y que los funcionarios informen en el Parlamento».

«Queríamos hacer las audiencias públicas necesarias para darle tratamiento completo al DNU porque es tan abarcativo que deroga 79 leyes y afecta 300 leyes en total lo cual le da una gran magnitud, queríamos discutir título por título, y que le expliquen al pueblo argentino lo que querían hacer», subrayó el formoseño.

Para Mayans, «es un DNU reñido con la Constitución. No creemos que el método sea cerrar el Parlamento, eso hace la dictadura. Le pedimos a la Vicepresidenta que es garantía de imparcialidad que cuando hay 5 senadores solicitando sesión especial tiene que llamar de forma inmediata a sesión y abrir las puertas del Senado».

La mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta de la bancada, dijo por su parte que «la Vicepresidenta está incumpliendo los deberes de funcionario público» y adelantó que su bloque va a «insistir todas las semanas hasta que haya sesión y darle tratamiento al DNU que tiene en vilo a todos los argentinos».

Cristina López

Por su parte, la senadora por Tierra del Fuego Cristina López dijo que mientras «el DNU siga vigente se profundiza todos los días el ajuste a los jubilados y a los trabajadores».

La legisladora sostuvo que Villarruel «rompió las reglas institucionales» al no llamar a sesionar a la Cámara Alta para rechazar el DNU y afirmó que «el golpe al bolsillo de los fueguinos y fueguinas es brutal. Volvió a aumentar la nafta, volvieron a aumentar los alquileres, vuelven a aumentar todos los precios de la canasta familiar, más ajuste, más inflación son más familias que caen en la pobreza».

Añadió que «todos los días salen fallos desde la Justicia declarando inconstitucional el DNU. Se quedaron sin reforma laboral pero todavía hay cientos de artículos que están vigentes y que perjudican a las familias y trabajadores».

Juliana Di Tulio, senadora por Buenos Aires, se quejó además de que su espacio político «es el único que no es convocado» a reuniones de diálogo por Victoria Villarruel.

«Somos la primera minoría, no quiere decir que tengamos número para conformar quórum pero somos a nosotros la primera minoría y no nos convoca la Vicepresidenta», lamentó.