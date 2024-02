El Kun Agüero habló sobre los rumores de embarazo de su novia

Entre viajes, transmisiones de streaming y su rol como empresario, el Kun Agüero y su novia, Sofía Calzetti, enfrentan rumores de embarazo. En ese contexto, poco después de arribar al país por compromisos familiares y laborales, el deportista confesó su deseo de volver a ser padre junto con su actual pareja.

“Estamos muy contentos, y en algún momento obvio que sí. Tenemos muchas ganas pero será en el momento que tendrá que ser, por ahora estamos muy bien. Siempre hay rumores, todos los años la embarazan”, dijo el empresario, en diálogo con LAM (América) ironizando sobre las versiones que circulan constantemente.

Sin embargo, la cuestión no quedó ahí, ya que en el transcurso de la charla un furcio pareció traicionar al ídolo de Independiente. El fundador de KRU Sports hablaba sobre su trabajo cuando dijo que se esforzaba por el futuro de sus hijos. Ante esta aclaración en plural todo el panel se sorprendió y volvió a consultarle. Con tono relajado, el deportista sostuvo que hablaba en general, ya que el futuro estaba abierto.

Las especulaciones sobre el supuesto embarazo habían comenzado cuando el exfutbolista arribó al país de la mano de su novia, Sofía Calzetti. En ese entonces, las versiones remarcaban que a la joven ya se le notaba la pancita. Al respecto, Agüero recalcó que no podía salir a desmentir cada vez que circulaba un rumor: “A veces lo digo en stream, pero muchas veces lo dejo pasar. Desde los 15 que juego al fútbol, imaginate las cosas que salen que uno no dice”.

Actualmente, la pareja lleva seis años de relación y cuatro de noviazgo. Aunque en el medio hubo una pequeña ruptura que los alejó unas semanas. A mediados de 2023 se habían separado, pero luego de un tiempo volvieron tras sus pasos y se encaminaron nuevamente en el amor.

Con el foco en la familia, el exfutbolista continuó hablando del futuro de su hijo, Benjamín, fruto de su relación con Giannina Maradona. En ese sentido, el panel le consultó al Kun qué opinaba de la madre de su hijo: “Cuando uno se separa al principio hay diferencias en decisiones y es respetable. Después muy bien, mucha gente nota lo que es Benja como persona. Eso tiene mérito de la madre, de Claudia, de Dalma también, de las personas que lo rodean. Estoy muy contento con cómo es él, no tengo nada para decir de la madre y la familia”.

El adolescente, que está por cumplir 15 años, se encuentra jugando en las inferiores de Independiente. “Está muy grande, va a cumplir 15 años, van creciendo los nenes. Está en Independiente, estoy tratando de acompañarlo en este momento. Si todo sale bien que pueda llegar a primera, y si no tiene otras cosas para hacer. Si le gusta el fútbol tiene que amarlo, sentirlo. Yo tenía otra ambición, más hambre, y por eso digo que a Benja le tiene que gustar muchísimo, y a la hora de ir a entrenar y a jugar que tenga una pasión, económicamente no le falta nada”, dijo Agüero sobre la posibilidad de que Benjamín sea futbolista como su padre y su abuelo, el gran Diego Armando Maradona.

Por su parte, el exfutbolista habló de la sociedad que formó junto a su amigo Leo Messi y cómo manejan las inversiones. “En ese sentido suelo controlar mi plata y las empresas que tengo. Obviamente está mi gente que me pasan los detalles por mes, no solo de lo que tengo en Argentina sino a nivel mundial pero sí que hablamos con él (por Lionel) de plata obviamente”, comenzó diciendo el Kun sobre este tema en particular.

Al escucharlo, Maite le consultó por la cuestión impositiva de la Argentina, algo que en su momento él expresó en uno de sus lives y se proclamó en desacuerdo con algunas cuestiones. “No es que hablé porque puse una empresa ahí, hablo de eso porque ya tenía otras cosas también y nunca me quejé, no, lo que a mí me parece es que está mal que te cobren por trabajar, el impuesto al patrimonio. A mí no me parece bien y no solo en Argentina sino en muchos países, eso también lo tiene España y por ejemplo Estados Unidos no lo tiene”.