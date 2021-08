El MDH informó las sedes de vacunación para chicos de 14 y 15 años en ocho departamentos

Compartir

Tal como lo anunció días atrás el gobernador Gildo Insfrán, el próximo miércoles 1 y jueves 2 de septiembre recibirán la vacuna contra el COVID 19 los y las adolescentes de 14 y 15 años residentes en los departamentos de Laishí, Pilcomayo, Pirané, Pilagás, Patiño, Bermejo, Matacos y Ramón Lista.

Es así que, a través del link www.formosa.gob.ar/coronavirus/inscripcionvacunacion esta franja etaria podrá inscribirse para recibir la primera dosis de la vacuna Moderna.

Para tal fin, como es habitual, se habilitaron sedes que oficiarán de vacunatorio y el Ministerio de Desarrollo Humano dio a conocer las respectivas para cada localidad en el horario de 8 a 13 horas.

En primer término, los adolescentes residentes en Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayen, Los Chiriguanos y El Simbolar, se recibirán la vacuna sólo el día miércoles 1 de septiembre, en la EPES N°25 de Laguna Yema, CBR N°62 de Pozo del Mortero, EPEP N°149 de Sumayén y el Polideportivo Municipal de Los Chiriguanos.

Mientras que, sólo el jueves 2, se estará vacunando a los adolescentes de Bajo Hondo, La Libertad, La Madrid, Fortín Pilcomayo, Guadalcazar, Río Muerto y Puerto Irigoyen en la EPEP N°30 de Bajo Hondo, la EPEP N°190 de La Libertad, EPEP N°14 de Lamadrid, EPEP F. N°4 de Guadalcazar, EPEP N°90 de Río Muerto y la EPEP F. N°5 Anexo II de Puerto Irigoyen.

Además, las personas residentes de Fontana, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, Bartolomé de las Casas, Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas, Subteniente Perín, San Carlos, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, KM 503 RNB, Estanislao del Campo, Colonia J.B. Alberdi, Soldado Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos y Las Choyas, podrán acercarse a la sede más cercana entre la EPES N°14 de Fontana, EPEP N°73 de Bartolomé de las Casas, EPEP N°199 de Colonia Aborigen B. Casas, EPEP N°53 de Subteniente Perín, EPES N°3 de Ibarreta y EPEP N°44 de Estanislao del Campo.

También, en Pozo del Tigre, Misión San Nicolás, Lote 67, Pozo Verde, Soldado Villalba, Villa General Urquiza, Campo Alegre, Paso Naite, Las Lomitas, La Bomba, Colonia Muñiz, Campo del Cielo, Punta del Agua, Juan G. Baza, Fortín Soledad, Güemes, Colonia Sarmiento, Fortín Leyes, San Martín Dos, Fortín Lugones, Colonia La Estrella, Isleta, Posta San Martín Uno, Posta Santa Fe, Posta Cambio Zalazar y Pozo Hondo, se habilitarán la EPES N°6 de Pozo del Tigre, EPEP N°42 de Las Lomitas, EPEP N°250 de Güemes, EPEP N°110 de San Martín Dos, EPEP N°83 de Fortín Lugones y la EPEP N°146 de Posta Cambio Zalazar.

Por otro lado, para El Chorro, El Potrillo, El Divisadero, La Brea, El Quebracho, Lote 8, El Tucumancito, Santa Teresa, María Cristina, Pozo de Maza, La Mocha, Sombrero Negro y La Rinconada, se destinaron como vacunatorio la EPES N°110 de El Chorro, la EPES N°433 de El Potrillo, la EPEP F. N°5 de El Quebracho, EPES N°5 Anexo I de Lote 8, EPEP N°284 de Santa Teresa, la EPEP N°261 de María Cristina, la EPEP N°78 de Pozo de Maza y la EPEP N°76 Anexo I de La Mocha.

Por su parte, en Clorinda, Riacho He He, La Frontera, Loma Hermosa, El Recodo, Siete Palmas, Laguna Blanca, Colonia José M. Paz, Colonia La Primavera, Laguna Naineck, Villa Lucero, San Juan, Palma Sola y El Paraíso, tendrán disponibles el Club Argentinos del Norte, en Clorinda, el Polideportivo Municipal en Riacho He He, la EPEP N°46 en Siete Palmas, la Escuela de Frontera N°6 en Laguna Blanca, la EPEP N°61 en Laguna Naineck y la EPES N°36 en Palma Sola.

Asimismo, los adolescentes de Herradura, Tatané, Villa Escolar, KM 100 NRB, Lucio V. Mansilla, Banco Payagua, Misión Laishí, Riacho Lindo, El Esterito, El Angelito, Presidente Irigoyen y Colonia Ituzaingó, podrán vacunarse en la EPES N°18 Libertador General San Martín de Herradura, la EPES N°20 de Villa Escolar, el Salón Multiuso Municipal de Mansilla y el Polideportivo Municipal de Laishí.

A su vez, en Pirané, El Corralito, Estero Patiño, Loma Senes, La Disciplina, El Palmar, Pilagá Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos, Loma El Quebranto, El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa Dos Trece, El Bañadero, Campo Hardy, La Sirena, Villafañe, KM 142 NRB, Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victoria oficiarán de vacunatorios el Centro de Cultura y Deporte de Pirané, la EPEP N°35 de Palo Santo, la EPEP N°116 de El Colorado, la EPEP N°54 de Villa Dos Trece y la EPEP N°242 de Villafañe.

Por último, en El Espinillo, Subteniente Massaferro Loro Cue, Villa Real, Soldado Heriberto Dávalos Apayerey, Buena Vista, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, Belgrano, Loma San Pablo, El Cogoik, El Recreo e Ingeniero Juárez, tendrán como sedes de vacunación la EPEP N°246 de El Espinillo, el Polideportivo Municipal de Misión Tacaaglé, el Polideportivo Municipal de Buena Vista, EPEP N°74 de Tres Lagunas, EPES N°17 de Belgrano y la EPES N° 12 de Ingeniero Juárez.

Durante estas jornadas podrán acercarse para recibir la vacuna contra el COVID-19 aquellos adolescentes de 16 y 17 años que aún tengan pendiente la aplicación de la primera dosis de la vacuna Moderna, al igual que las personas mayores de 18 años que aún no se hayan colocado ninguna dosis contra el virus.

