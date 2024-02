El mensaje de Cavani en redes sociales tras su actuación en el empate de Boca

Edinson Cavani tuvo una tarde para el olvido en el Nuevo Gasómetro, donde Boca Juniors empató 1-1 ante Sarmiento de Junín en la segunda fecha de la Copa de la Liga. El delantero uruguayo dilapidó no menos de cinco situaciones claras para ampliar el marcador y el equipo de Diego Martínez lo terminó pagando caro en el resultado. El atacante se fue sin hablar del estadio, pero se expresó en redes sociales el día después de su partido y su publicación no pasó inadvertida.

“Energía que solo ellos saben dar”, escribió el experimentado jugador de 36 años en su cuenta de Instagram con una foto en la que sus hijos lo están besando mientras él descansa en el jardín de su casa. En medio de una calurosa jornada en Buenos Aires y gran parte del país, Cavani disfrutó de la tarde e infirió que está motivado para encontrar su mejor nivel en Boca.

En uno de los cientos de mensajes que respondieron a la publicación del Matador, se destacó el del futbolista uruguayo Walter Gargano, quien defendió a su ex compañero de la selección uruguaya ante las numerosas críticas recibidas. “Parece fácil la carrera que metiste y por una racha negativa (ponele)… porque juegas solo verdad, jaja… Te quiero mucho hermano ya llegarán los goles”, escribió el mediocampista de 38 años que juega en River Plate de Montevideo.

Desde su llegada al Xeneize en julio de 2023, el nacido en Salto jugó 18 partidos oficiales y convirtió apenas 3 goles. El delantero, de paso previo por el Valencia de España, llegó a 435 minutos sin marcar con la Azul y Oro. El último grito sagrado fue el 16 de octubre ante Talleres de penal a los 12 minutos del segundo tiempo en el duelo válido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Cavani acumula 108 días con la pólvora mojada. Su primer tanto sucedió el pasado 19 de agosto contra Platense por la Copa de la Liga 2023 y el 6 de octubre tuvo lugar el segundo contra Palmeiras por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Ese fue el último proveniente de una jugada.

Luego del fallido encuentro ante Sarmiento, en el que además le anularon un gol por posición adelantada, el técnico Diego Martínez apoyó al delantero oriental en conferencia de prensa y le dio ánimos para el próximo encuentro, frente a Tigre. “Tiene una jerarquía impresionante, estamos encantados de trabajar con él. Cuando pasan estos momentos de no convertir lo mejor es mantener la calma.

Lo más importante es que pueda generar las situaciones, sus desmarques fueron espectaculares. Me preocuparía si no las tuviera. Es cuestión de tiempo para que convierta y estamos confiados que va a hacer lo que más le gusta que es convertir goles”, indicó.

También tuvo banca de parte de Kevin Zenón, quien fue su principal socio en el ataque de Boca. “Le dije que esté tranquilo. Todos erramos goles, ya va a entrar. Son momentos que la pelota entra, y a veces no. Hay que estar tranquilos. Es un jugador experimentado, sabemos la clase de jugador que es, pero a veces entra y a veces no”, expresó el ex jugador de Unión de Santa Fe en declaraciones a TNT Sports.