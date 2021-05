El ministro Arroyo presentó el “Banco Nacional de Máquinas y Herramientas”

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, presentó en Trelew el “Banco Nacional de Máquinas y Herramientas” y brindó el apoyo a emprendimientos productivos que se ejecutan en esa ciudad chubutense a través de organizaciones sociales.

“La manera de construir es de abajo hacia arriba”, definió Arroyo, quien valoró el programa local que desarrolla la municipalidad denominada “Incubadora de proyectos productivos” en conjunto con el INTA y entidades intermedias, el que, dijo, “tomaremos como ejemplo para poder desarrollarlo en otros lugares”.

Arroyo aclaró que se hará “respetando la particularidad de cada región porque el desarrollo se hace desde abajo, adaptándonos a cada contexto”.

En conferencia de prensa tras recorrer proyectos productivos de perfil social, sostuvo que “el problema más grave de la Argentina es el precio de los alimentos y ahí trabajamos en dos ejes centrales y uno claramente es que los productores vendan directamente al consumidor porque claramente parte del problema está en la intermediación”.

Valoró que se trabaja en el gobierno nacional para “congelar los precios en un conjunto de alimentos” a través de la Secretaría de Comercio Interior y reivindicó la importancia de la tarjeta social que “llega acá a 2.500 familias y se extenderá a los 14 años porque hay que mejorar la nutrición en productos frescos y baratos y que ese consumo a través de la ayuda social vuelva traducido en consumo”.

El ministro dijo que “la economía está creciendo con muchas dificultades por eso es importante el fomento del trabajo donde tenemos para apoyarnos en cinco sectores que son la construcción, el textil, el cuidado de personas, el reciclado y la producción de alimentos”.

También apreció el programa que se desarrolla en Trelew de microcréditos a sectores productivos, orientado a “los sectores que no son alcanzados por el crédito del sistema financiero tradicional porque quienes lo demandan no tiene los papeles para acceder pero si tienen el deseo de trabajar y salir adelante”.

“No podemos permitir que la economía crezca y a su vez crezca la pobreza” explicó, y remarcó el perfil del trabajo demandado en el mundo que “tiene la particularidad de ser competitivo e intensivo”.

Aprovechó para pedir “a todos los emprendedores que cuando se desarrollen y crezcan vayan a buscar a alguien que necesite trabajo porque hay un millón y medio de jóvenes que nadie mira, siempre hay un pibe en la esquina para darle una mano porque es tiempo de encadenar para abajo”.

El intendente Adrián Maderna recordó que “Trelew es una de las ciudades con los índices de desocupación más alto del país” y no dudó en señalar que “durante la gestión Macri nos dio la espalda, presentamos 22 proyectos con los que pretendíamos brindar empleo y los cajonearon a todos”.

El secretario de Desarrollo Productivo local, Hugo Schvemmer, recordó que “en el valle inferior del río Chubut tenemos casi 5.000 hectáreas que no están produciendo” y se comprometió a “generar proyectos para hacer una economía de escala sostenible y por eso buscaremos avanzar en una incubadora de proyectos de producción hortícola, cárnica y láctea”.

Compartir

Linkedin Print