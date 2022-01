El ministro del Interior Wado de Pedro anunció que dio positivo de COVID-19

Compartir

El ministro del Interior, Wado de Pedro, anunció esta tarde que dio positivo de coronavirus. Además aclaró que su salud se encuentra sin complicaciones y que está cumpliendo el aislamiento junto a su familia.

“Les comento que me dio positivo el test de COVID-19. Voy a estar cumpliendo el aislamiento acompañado por mi familia. Me encuentro bien. ¡A seguir cuidándose! Les agradezco a todos y todas la preocupación. ¡Gracias!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Días atrás, puntualmente el 21 de enero, De Pedro compartió agenda con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, con quien coincidió en un operativo en la Plaza Colón en Mar del Plata. “Junto a Wado recorrimos el operativo de #ANSESVerano ubicado en la Plaza Colón. En la primera quincena de enero más de 13 mil ciudadanos realizaron sus trámites y consultas en nuestras unidades de atención móvil de todo el país”, escribió Raverta en sus redes.

Si bien la funcionaria todavía no hizo ningún anuncio, teniendo en cuenta los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, en caso de manifestar algún síntoma, Raverta debería aislarse por ser “contacto estrecho”.

El positivo del Ministro del Interior se conoce pocas horas después de que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmara su contagio de coronavirus. “Hoy (por el sábado) me realicé el testeo de COVID-19 y resultó positivo. Me siento bien y junto a mi familia comencé el período de aislamiento correspondiente”, escribió en su cuenta de Twitter el mandatario bonaerense.

Fuentes cercanas al funcionario confirmaron a este medio que Kicillof se encuentra instalado en localidad de Chapadmalal, del partido de General Pueyrredón, donde deberá permanecer hasta recibir el alta médica. Si bien este sábado no tuvo ninguna actividad oficial, decidió hisoparse por ser contacto estrecho de un caso positivo.

El viernes, el Gobernador bonaerense encabezó nuevas reuniones con empresarios de actividades vinculadas al turismo en los municipios de Villa Gesell y General Madariaga, junto a su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

De esas actividades también participaron el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la subsecretaria provincial de Turismo, Soledad Martínez; los intendentes de ambos partidos, Gustavo Barrera y Esteban Santoro, respectivamente, como así también el jefe comunal de La Costa, Cristian Cardozo.

Recientemente, Alberto Fernández también permaneció recluido tres días en la residencia presidencial, aunque cumpliendo con una agenda reducida de actividades, luego de que una moza que trabaja en la Quinta de Olivos se contagiara.

La tercera ola de coronavirus en el país sigue imparable. Este domingo, sin ir más lejos, se confirmaron 65 muertes y 69.884 contagios en las últimas 24 horas. El dato: con 29.261 positivos en el día, la provincia de Buenos Aires superó los tres millones de infectados, con un total de 3.029.259 casos desde marzo de 2020. La cifra representa el 38,52% del total de los contagios a nivel país que, a la fecha, ya suman 7.862.536. Las víctimas fatales en tanto, son 119.168.

De cara a los 120 mil fallecidos por coronavirus, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, advirtió sobre el aumento exponencial de casos de COVID-19 en dicha provincia. “No es una ola, es un tsunami. La curva es una pared, un pico, una aguja. Eso marca nivel contagiosidad de la nueva variante”, dijo la funcionaria santafesina y sostuvo que este nivel tan alto de contagiosidad se debe a la cepa Ómicron.

