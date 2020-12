El ministro Ibáñez habló sobre los motivos de la falta de dinero en los cajeros electrónicos

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, fue consultado por la prensa acerca de la falta de dinero en los cajeros electrónicos que afectaron en los últimos días tanto a ciudadanos de la ciudad de Formosa como en localidades del interior provincial.

No obstante, el ministro de Economía insistó a la gente a utilizar los medios electrónicos de pago evitando hacer largas filas teniendo en cuenta que en los últimos días hubo una alta demanda por el pago del sueldo y aguinaldo.

En ese marco, explicó que “hay dos circunstancias por los cuales el cajero se queda rápidamente sin dinero. Primero que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envía los billetes, pero son de baja denominación, es decir que no es lo mismo extraer 16 mil pesos en 16 billetes de mil que hacerlo en billetes de 100 o de 50 pesos, lo cual ocasiona que el cajero se quede rápidamente sin efectivo”, más allá de que la reposición “es permanente”.

El segundo motivo es que en los últimos días hubo problemas de conectividad, que según indicó “no son atribuibles a nadie en particular de Formosa porque los servicios que se utilizan normalmente provienen de afuera. Pero esos problemas existieron”.

En consecuencia, Ibáñez insistió con el uso de los medios alternativos de pago; citando a modo de ejemplo que “no es necesario hacer largas colas en los cajeros para extraer dinero para hacer compras en el supermercado, sino que con la misma tarjeta de débito directamente se puede pagar los productos en la caja a través del Posnet, donde ponen el PIN que es el mismo del cajero y listo”.

Porque reconoció que en estos días en que se abonaron el sueldo y el aguinaldo se observaron largas filas en los cajeros, sumado al movimiento habitual que tienen estas unidades electrónicas por distintas transacciones.

El titular de la cartera económica resumió diciendo en el final que “no me voy a cansar de decir que utilicemos los medios electrónicos de pagos como el Homebanking, la billetera electrónica y la tarjeta de débito para las compras ya sea en la ciudad capital o en cualquier localidad del interior”, lo que a su vez les permitirá a las personas ahorrarse tiempo.

