El Ministro Jaime Perczyk no atiende los reclamos de la UNaF: Las diferencias que duelen

La Universidad Nacional de Formosa sufre en estos días una situación difícil desde lo financiero- económico porque SPU no transfiere los montos correspondientes a sueldos con las paritarias del presente año, aunque lo hace en complicidad con el Ministro Jaime Perczyk que no atiende los reclamos de la comunidad universitaria formoseña.

Una muestra de este desprecio institucional hacia la UNaF, se evidencia en la participación del Ministro en laUniversidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en un acto proselitista donde pasarán más de 700 docentes a planta permanente; en claras muestras de que para Perczyk existen hijos y entenados en cuanto a la discrecionalidad en el uso de presupuesto. ¿Será que somos castigados porque no obedecemos a ningún caudillo político y solo defendemos la autonomía? Lo cierto es que estas diferencias duelen, y mucho… sobretodo a nuestros estudiantes que son los principales perjudicados.¿ Acaso no somos un país federal? O solamente se ocupan de Bs As y de las universidades alineadas?

Los recortes van desde recorte en gastos de funcionamiento, proyectos de extensión, pasantías y ahora con los sueldos del personal docente y no docente sin medir las consecuencias que comenzaron en julio de 2022 y se acentuaron con la reducción del presupuesto aprobado para el 2023 dejando a Formosa en inferioridad de condiciones en relación a otras universidades que le fueron hasta un 200% incrementados sus partidas presupuestarias.

Esperamos escuchen nuestros pedidos y nos envíen lo que por ley nos corresponde ya que seguimos .siendo víctimas de mezquindades político partidarias que sólo muestran la soberbia, la mediocridad de sus prácticas.

Este es Oscar Alpa el Secretario de la SPU, brazo ejecutor del desfinanciamiento de la UNaF.