El ministro Trotta y el Primer Mandatario provincial lanzaron el ciclo lectivo 2020

Formosa fue elegida por el Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández, a través de su ministro de Educación, Nicolás Trotta, para el lanzamiento oficial del ciclo lectivo 2020 en todo el país. Junto al gobernador Gildo Insfrán inauguraron las obras de refacción y ampliación del Centro Polivalente de Artes (CPA), la obra educativa número 1372 concretada por la gestión del primer mandatario.

Fue ayer por la mañana, marco en el que además de lanzar para toda la Argentina el ciclo lectivo se habilitó la importante obra de refacción y ampliación de la EPES Nº 52 «Monona Donkin».

Asistieron autoridades provinciales como el vicegobernador Eber Solís; el presidente provisional de la Legislatura Provincial, Armando Cabrera; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla; la directora de la EPES N° 52, Graciela Torres; el director del ISPAF, Ernesto Martínez, entre otros.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Insfrán agradeció al ministro Trotta por su presencia en suelo formoseño, diciéndole: «Para nosotros su presencia es un estímulo de inmensa significación».

Sumó además que la visita del titular de la cartera educativa nacional «tiene un significado que nosotros le damos que es la importancia, la señal que está enviando el presidente Alberto Fernández es que le interesa el norte argentino».

«Inauguramos la escuela 1372», destacó el primer mandatario, quien categórico señaló: «La escuela para nosotros no es solamente la designación del docente, sino que es el hogar y la comunidad, en su conjunto, que participa de esta manera en un espacio confortable donde los educadores y los educandos se sienten cómodos, ése es el sentido que le damos».

A su vez, parafraseó al presidente general Juan Domingo Perón al marcar que «no debemos ser apresurados ni retardatarios, todo a su tiempo y armoniosamente», por lo cual pidió «a las comunidades educativas que tienen las escuelas casi terminadas que no se apresuren, las vamos a inaugurar en el transcurso de este mes, como la escuela del barrio San Antonio y la 19 del barrio La Paz».

«Les pido a los estimados y queridos docentes que no incentiven la discordia y el malhumor en la comunidad; ustedes están para otra cosa más importante, están para sembrar amor», subrayó.

Seguidamente, agradeció al ministro Trotta por «no haber hecho una visita de médico, como acostumbran cuando vienen a visitarnos desde la Capital», comentando que el funcionario nacional ya había arribado a la capital formoseña este domingo por la tarde.

«Le hemos explicado (a Trotta) que estos años han sido duros para los formoseños, que hay muchas obras que quedaron paralizadas (por el Gobierno macrista), pero el compromiso del señor ministro es que vamos a retomar y vamos a concretar esos sueños que han quedado incumplidos», enfatizó.

Construcción colectiva

De la misma forma, el gobernador Insfrán aludió al individualismo, contrastando que la visión de su gestión se basa en la construcción en comunidad. «Es una diferencia muy grande, el individualismo es el alma del capitalismo», manifestó. «Y si a eso le llaman grieta y con ese cuento crearon el odio entre nosotros, no tenemos que ser zonzos, tenemos que entender que la construcción siempre tiene que ser colectiva porque si es individual muchos quedan en el camino», afirmó, tajante.

«En esta provincia, por convicción ideológica, hemos defendido estos cuatro años la escuela pública todos juntos y no dimos el brazo a torcer», aseveró Insfrán, recordando cuando «en la provincia más importante del país, la Provincia de Buenos Aires, su gobernadora (María Eugenia Vidal) decía para qué tantas Universidades si el pobre nunca llega a ellas».

Recalcó que «lógico, nunca llega a ese lugar en la ideología de ellos», explicando que en la Ciudad Autónoma de Buenos sólo el 32% de los niños van a la escuela pública, el resto asiste a las privadas. «O sea que ellos lo único que buscan no es formar a las personas, sino que buscan clientes. Esa es la diferencia entre la escuela pública y la privada. En la pública son alumnos, en la privada, clientes».

Finalmente, durante un contacto con los medios de prensa presentes, el primer mandatario fue consultado sobre cómo está posicionada Formosa luego de la gestión macrista y ahora con el nuevo Gobierno del presidente Alberto Fernández. «Aguantamos cuatro años en el frente de batalla y ahora con este Gobierno comienza un nuevo tiempo, que significa mejores cosas para los formoseños», sostuvo.

«Estamos seguros que Alberto también nos va a visitar muy pronto y ahí estaremos anunciando algunas cosas, porque hay algunos opositores que dijeron que el mensaje (del 1° de marzo) fue vacío y sin ningún anuncio. Es imposible hacer ningún anuncio después de que ellos (los de Cambiemos) hayan sido Gobierno durante cuatro años porque dejaron tierra arrasada y construir sobre tierra arrasada es difícil y éste es el desafío que tiene el Presidente y nosotros lo vamos a acompañar», concluyó.

Ministro Trotta

Seguidamente, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta ponderó la política educativa que lleva adelante el mandatario formoseño, definiendo el Modelo Formoseño «como un modelo educativo que pretende construir la igualdad y la justicia social». Dijo además que la escuela es «el mejor lugar para estar» y que Formosa se caracteriza «por los techos azules, que están en todo el territorio provincial».

Hizo notar que en casi todo el país se inició el ciclo lectivo con normalidad, «lo cual no debe sorprender sino que tiene que ser la habitualidad del trabajo en conjunto y colectivo entre las 24 jurisdicciones y los representantes de los trabajadores docentes».

A su vez, marcó que una escuela de calidad «es la que nos ayuda a ser iguales, en la que no importa el hogar que a uno le toque nacer, sino que es la escuela que convoca que interpela, que contiene, que ayuda a soñar y permite abrir mundos, es la escuela que tenemos que construir en Argentina», enfatizando que ése el modelo que pregona el presidente Alberto Fernández y que fue sostenido por el jefe de Estado en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación el pasado domingo.

Agregó el ministro Trotta que teniendo en cuenta que se trata de la misma visión del mandatario formoseño le solicitó asistir a la apertura del ciclo lectivo en Formosa para poder acompañarlo y «dar también un mensaje contundente que hay modelos educativos que pretenden construir la igualdad y la justicia social y ese es el Modelo Formoseño».