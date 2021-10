El misterioso mensaje de Wanda Nara tras dejar de seguir a Icardi: «Otra familia más que te cargaste»

Compartir

De un tiempo a esta parte, vienen circulando rumores de crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Rumores que la misma empresaria se encarga de disipar cada tanto publicando alguna foto feliz de la pareja. Sin embargo, en la tarde de este sábado y cuando nadie se lo esperaba, la actual representante de jugadores compartió un enigmático mensaje en sus historias de Instagram que dio lugar a un sinfín de conjeturas.

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió Wanda sin especificar quién era la destinataria de su mensaje. Y, llamativamente, al mismo tiempo dejó de seguir en su cuenta al jugador de París Saint-Germain y padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, quien en cambio si continúa siguiéndola a ella.

Frente a estas evidencias, los seguidores de Nara concluyeron que había habido una fuerte pelea entre ambos y que, indudablemente, la empresaria sospechaba de la existencia de una tercera en discordia. En el día de ayer, Icardi había compartido una historia que Wanda había subido con las niñas en la cancha. Y todo parecía estar bien entre ellos. Sin embargo, hubo un dato que sumó aún más dudas y que tiene que ver, ni más ni menos, que con Eugenia La China Suárez.

Es que, de pronto, la esposa de Mauro dejó de seguir a la ex de Benjamín Vicuña, a quien hasta hace apenas unas horas le likeaba todas las fotos. Y, casualmente, el jugador también dejó de seguir a Suárez, con quien parecía tener una excelente relación. La China, en tanto, continúa siguiendo a Wanda pero no a Icardi. Todo llamativamente extraño.

Cabe recordar que, recientemente separada del galán chileno y padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, Suárez viajó a España junto a estos y a Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, para cumplir con diferentes compromisos laborales. Y, apenas llegó a Madrid, se la relacionó el modelo Javier de Miguel, con quien había coincidido en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y se la intentó vincular con el actor Mario Casas, actualmente en pareja con Desiré Cordero. Pero todo indica que La China sigue soltera. Al menos, hasta ahora.

Wanda y Mauro blanquearon su relación meses después de que le empresaria confirmara su separación de Maxi López, padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto. Y, a pesar de los prejuicios que debieron superar por la amistad que unía antes a Icardi con el ex de Nara, la pareja se consolidó. Ambos se casaron por civil el 27 de mayo de 2014 y, el 7 de junio de ese mismo año, celebraron su unión con una mega fiesta en el Palacio Sans Souci, en San Fernando. Pero, desde entonces, tuvieron que atravesar varias tormentas.

Cabe recordar que, además de ser su esposa, Wanda es la representante de Icardi y esto la hizo blanco de muchos embates, sobre todo, cuando el jugador abandonó el Inter de Milán. Entonces, a ella se la relacionó con Marcelo Brozovic, por entonces compañero de Mauro, romance que la empresaria negó terminantemente. Y, como para que quedara en claro cómo era su relación con Mauro, aseguró que ambos se revisaban mutuamente los teléfonos celulares. ¿Será que en esta oportunidad encontró algo que no correspondía? Habrá que esperar para saber la respuesta…

