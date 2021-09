El motivo por el que Andy Kusnetzoff no conducirá su programa este sábado y quién lo reemplazará

Compartir

El sábado 4 de septiembre Andy Kusnetzoff no estará al frente de PH, Podemos Hablar, el programa que se emite por la pantalla de Telefe. El conductor decidió extender su licencia unos días más por el nacimiento de su segundo hijo León, fruto de su relación con Florencia Súarez, ya que el pequeño estuvo internado en neonatología.

El exitoso ciclo de entretenimiento se emitirá como todos los fines de semana con la conducción de una importante figura del canal: Verónica Lozano. La noticia la dio a conocer el conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, a través de su cuenta oficial de Twitter. En los próximos días la producción dará a conocer a los invitados que estarán en la próxima emisión.

Cabe recordar que Andy Kusnetzoff confirmó el nacimiento de León el domingo 29 de agosto al mediodía en su cuenta de Instagram, donde posteó una imagen de la mano de su bebé sobre la suya y la de su pareja. De esta manera, se agrandó la familia con la llegada del nuevo hermanito de Helena (4), la primera hija de la pareja.

“La vida son momentos, podés pasar del techo de felicidad a uno bien abajo. Llegar a la neo por primera vez es duro. Pero con los días empezás a valorar otras cosas. Entrás en una película y no te importa más lo que sucede afuera. Es un lugar de bebés luchadores, gladiadores que salen adelante gracias al amor y profesionalismo de cada persona que trabaja con tanto amor. No solo se dedican a los bebes sino a los padres”, escribió uno de los conductores de mayor audiencia de Telefe en el inicio de su publicación.

Luego, le dedicó unas emotivas palabras a su mujer. “A veces las cosas no te salen como las planificás pero siempre hay buena gente que te da una mano. Tu nombre lo dice todo. Sos un león. Y ahora siendo cuatro, a disfrutar de la vida en familia. Párrafo aparte para las madres. Bancan física y emocionalmente todo. ¡No sé cómo hacen! Flor, ¡sos una leona! ¡Bienvenido hijo! ¡Te amamos!”. Por último, citó a Gustavo Cerati. “Tarda en llegar pero al final hay recompensa”.

En una entrevista con Teleshow antes del arranque de la quinta temporada de PH, Kusnetzoff contó qué aprendizaje obtuvo gracias a la paternidad: “Aprendés y reaprendés todo el tiempo. Sé que son lugares muy trillados, pero básicamente trato de aprender a ser feliz, a dar el ejemplo, a darle libertad. A entender que yo puedo querer algo, pero ella (Helena) tiene su propia personalidad. Son un montón de aprendizajes”.

Por último, el conductor se refirió al desafío de poner límites a sus hijos: “Me parecen importantes los límites. Cuesta, y es mucho más fácil dar todo, en lugar de decir ‘esto sí, esto no’. Pero el rol de un papá es decir ‘esto sí, esto no’. No hay que caer en la tentación de buscar más el cariño que el límite. El límite me parece importante. Yo tuve límites puestos con amor, que uno después puede apreciar de más grande, y que no necesariamente los entendí en el momento”.

