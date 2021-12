El Movimiento «Argentina Rebelde» marchó con la olla vacía hasta las oficinas de Rentas

Compartir

En lo que significó el segundo día consecutivo de reclamo, el Movimiento «Argentina Rebelde» marchó ayer con la olla vacía hasta las oficinas de Rentas para exigir que se libere su camión con mercadería.

«En la jornada de ayer (miércoles) nos estuvimos manifestando para reclamar el ingreso de un camión que trae alimentos para nuestros comedores y merenderos. Tuvimos una reunión con la titular de Rentas y ella se comprometió que en las próximas horas se iba a solucionar el problema y el camino con alimentos iba a ingresar, pero finalmente eso no pasó», dijo al Grupo de Medios TVO Juan Galarza, referente del Movimiento «Argentina Rebelde».

Agregó que «en cuanto a la promesa incumplida y viendo que no tenemos otras alternativas vamos a continuar con las medidas de reclamo, por eso decidimos volver a manifestarnos y esta vez nos movilizamos con una olla vacía hasta Rentas. Si el camión no aparece, nosotros no nos vamos a retirar del lugar».

Asintió que «tenemos la olla, pero no vamos a hacer olla popular porque no tenemos mercadería».

Consultado si es que tienen conocimiento de que otros camiones con mercaderías para organizaciones hayan logrado ingresar respondió que sí. «Compañeros me contaron que anoche ingresó el camión de otra organización mientras el nuestro sigue retenido», confió.

«Desde el martes que venimos comunicándonos por las vías correspondientes para que esto se destrabe. El motivo que alega Rentas es que la asociación no tiene registro en la oficina Rentas Formosa. La Asociación tiene una personería jurídica domiciliada fiscalmente en Buenos Aires y el camión viene dirigido a nombre del representante, es decir, a nombre mío. No se entiende la explicación que nos dan porque si viniera a nombre de una asociación que no tiene registro vaya y pase, pero este no es el caso», cerró diciendo Galarza.

