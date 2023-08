«El Movimiento Libres del Sur es la nueva presentación política del campo popular»

A días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Antonio Nievas, pre candidato a senador y Marcela Molina pre candidata a diputada nacional, por el Movimiento Libres del Sur, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacaron que el partido «es la nueva presentación política del campo popular» y proponen construir una «nueva alternativa», uniendo a todos los sectores «detrás de un mismo proyecto político».

Al comenzar, Nievas comentó que Movimiento Libres del Sur decide presentarse en las elecciones, «a partir de tomar las demandas de los sectores más excluidos, tenemos una trayectoria de las distintas luchas que tiene que ver con los trabajadores y el pueblo. Somos reconocidos por muchas luchas de distintas situaciones que se dieron en la provincia».

«Hoy uno de los graves problemas que tenemos es el trabajo, la inflación donde realizamos un relevamiento y hemos juntado firmas alrededor de un proyecto de ley que tiene que ver con el congelamiento de precios por un año. Eso presentamos en el Congreso de la Nación y todavía esta encajonado a pesar de que se establece dentro de la Constitución que hay que darle curso», manifestó sobre la decisión de presentarse en estas elecciones.

Y añadió que «el partido es una herramienta política, nosotros comenzamos con una lucha social pero hoy ya podemos tener la representación del pueblo porque entendemos de que no hay un proyecto a fin de las demandas y necesidades de la gente».

Por su parte, la pre candidata a diputada nacional, Marcela Molina, agregó que decidieron presentarse en las elecciones porque siempre desde lo social mantuvieron una mirada política, «creemos que Libres del Sur es la nueva representación política especialmente del campo popular, por lo que vemos la necesidad que dentro de la Cámara de diputados y senadores tenga presentación».

A su vez, el dirigente Nievas señaló que «hoy ha quedado probado que los que están representan los sectores más ricos, y los sectores transnacionales, esto quedó muy evidente con la deuda que contrajo Maurcio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y por el otro lado, con la convalidación de esa deuda en el Senado y en el Congreso, no solamente de parte de los radicales y del PRO si no también del Partido Justicialista, donde los representantes de Formosa votaron y convalidaron esta deuda».

«Reivindicamos que únicamente se sale de esta situación con trabajo, con industrialización, agregar valor al producto que generamos en este país, que no es poco por lo que no hay razón que un 50% de la población la mantengamos en la pobreza y un sector muy grande en la indigencia», sostuvo.

Al consultarle sobre su definición política desde el Movimiento explicó que «nosotros representamos al pueblo argentino porque lo que se sigue insistiendo es que sí queremos un país para todos o de lo contrario queremos una patria sumida al imperio norteamericano y en todo caso al FMI».

Para llevar adelante sus propuestas dijo que » tenemos que empezar a construir una nueva alternativa y que seamos capaces de juntar a todos los sectores detrás de un proyecto. Se trata de cómo construimos un proyecto para todo el pueblo, el pueblo de que de alguna u otra manera entiende que tiene que construir una Patria, entendiendo también que hay que cuidar y custodiar los recursos naturales que tenemos».

«Invitamos a todos los sectores a ser parte de una gran construcción, para ver como construimos este proyecto de país que nos cobija a todos», afirmó Nievas.

Al mismo tiempo Molina, contó que en los merenderos que tiene a cargo el Movimiento, «explicamos que no es normal esto que estamos viviendo, porque la familia tiene que compartir en la mesa todos juntos con el ingreso del trabajo de los padres».

«Esto es lo que hace Libres del Sur, esta concientización hacia los vecinos y vecinas de la realidad que estamos viendo, que no nos tenemos que acostumbrar, que esto no está bien, y que los que nos han gobernados han fracasado, con su políticas y que somos nosotros lo que estamos acá como una nueva representación», sostuvo.

Y comentó que cada vez son más las personas que asisten a los merenderos, «y para tengan ese plato de comida, esa merienda o desayuno, tenemos que sustentar con el aporte y apoyo del compañeros que trabajan ahí, de los vecinos y los comerciantes de la zona. Cada vez estamos viendo mas esta necesidad porque no está alcanzando para cubrir el día y mucho menos el mes y además tenemos la mala experiencia que el ministerio nos envié las mercaderías solamente dos o tres veces al año».

Al consultarle sobre las críticas a los planes sociales, el pre candidato a Senador manifestó que «es una discusión que genera para dividir al pueblo, «mientras que los planes son consecuencias políticas que se generaron y fueron contrarias al trabajo; en lugar de ir a favor del pueblo ellos asumen la defensa de aquellos sectores que le pagan, porque también tenemos que entender que acá se hizo toda una instrumentación para destruir la participación popular».

Y marcó que «la participación del pueblo hoy no se vivencia en los distintos sectores políticos porque lamentablemente han dejado de representar a los sectores populares, hoy representan a los grandes grupos económicos y esto notamos cuando eligen a los candidatos de los partidos donde se le garantiza el primer o segundo lugar al que pone más plata».

Por último remarcó: «Lo que nosotros le ofrecemos al pueblo es comenzar a recomponer el tejido social y político de esta sociedad para defender sus intereses y derechos».

Relacionado