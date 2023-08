«Venimos a hacer que cambie la oposición para poder ganarle las elecciones a Insfrán»

En el marco de las PASO que se celebrarán este domingo, la diputada provincial y pre candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Gabriela Neme brindó una entrevista al Grupo de Medios TVO donde además de hablar de la intensa campaña que llevaron adelante pidió a los formoseños que acompañen con su voto al espacio que representa. “Nosotros venimos a hacer que realmente cambien la oposición para poder ganarle las elecciones a Insfrán”, dijo.

Campaña por el interior

Primero, Neme se refirió a la gira llevada adelante días atrás por el centro-oeste formoseño donde junto a su equipo de trabajo recorrió Fontana, Ibarreta, Estanislao del Campo, Fontana, Pozo del Tigre, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, El Potrillo, María Cristina, Lote 8 y El Chorro.

“Es la primera vez que entro a Ramón Lista, antes si bien nos había ido muy bien en las PASO hace dos años yo no entré porque no tenía nada para dar, y todo el mundo me contaba de la extrema pobreza que hay en la zona. Ese día que salimos de María Cristina nos subimos en el equipo nos subimos a la combi con lágrimas en los ojos; una cosa es que yo diga que hay hambre o pobreza, pero otra cosa es verla como la vimos”, comenzó relatando.

“Hay mucho abandono, mucha pobreza, y lo peor de todo es que alado vemos que hay un pozo de petróleo, es una locura. Es una zona que debería ser realmente rica y que nos vendieron cuando encontraron el petróleo que Formosa iba a ser la tierra prometida y seguimos igual o peor”, aseveró la legisladora.

Por otro lado, criticó al gobernador Gildo Insfrán porque organizó un torneo de fútbol femenino que lleva su nombre y no representa a las mujeres ni al deporte formoseño “es una vergüenza que hayan organizado la copa Gildo Insfrán y todos los discursos giraron en torno a la persona de un hombre que ha empobrecido la provincia. Gildo no soluciona las necesidades básicas de la población, pero organizaron un campeonato en el que había más camionetas 4×4 que gente participando. Eso es pan y circo, pero no es lo que necesitan acá porque acá hay hambre y miseria, por eso queremos saber a dónde van las regalías del petróleo”.

Horacio Rodríguez Larreta

Seguidamente, consultada por su opinión en cuanto a los dichos del oficialismo nacional y local que hacen hincapié en que “Larreta es Macri” respondió: “claramente no lo es, por eso se puso como loco y juega a favor de Patricia Bulrrich. Es una persona que nosotros elegimos con Adrián Bogado para construir con él porque vimos los equipos de trabajo que tiene, la gestión, que viene del peronismo y tiene una gestión de consenso con los diferentes sectores políticos. En el espacio que lidera hay una pluralidad de ideas que es lo que marca la diferencia”.

“El peronista formoseño está más del lado de Larreta, no tengo dudas de eso. Él logra trascender la ideología de origen de él y creo que (salvando las diferencias) a mí me pasa lo mismo, me siguen compañeros, correligionarios y libertarios, es decir, cuando sale del fanatismo de una ideología y genera esto del compromiso, la gestión y el trabajo. Lo que tiene Horacio hoy es el trabajo de los ocho años”, opinó la legisladora.

Cuestión económica

A continuación, la situación económica no pasó desapercibida en la entrevista, y a Neme se le preguntó qué se necesita para resolver la cuestión económica del país. “Una cosa es el orden de la seguridad, y otra cosa es la planificación que debe tener la gestión. Hoy necesitamos todo en la Argentina, necesitamos un poco de orden, mucha gestión, planificación y decisión política”, asintió.

Reelección

De la misma forma, la Diputada tampoco evitó hablar de la relección indefinida, donde una vez más se mostró en contra. “Para mí la reelección indefinida es inconstitucional tanto para un gobernador, intendente, diputado o senador, la alternancia oxigena la política”, aseveró.

Por esta cuestión cargó contra el senador Luis Naidenoff y disparó además que “no plantea beneficios para los formoseños”. “Hace dos años cuando aprobaron la tarifa diferencial de energía eléctrica para el sur ellos votaron a favor y no los escuché plantear lo mismo para el norte; porque no hicieron público que apoyaban, pero reclamaban al oficialismo para nosotros; o por qué no se abstuvieron y dijeron que hasta que no hagan lo mismo con nuestra provincia no van a apoyar, hay herramientas para hacerse escuchar. Lo que a mí no me gusta es la mentira”, señaló Neme.

Comentó por ello que cada encuentro le pide a la gente que “ayuden” con su voto a hacer algo distinto. “Yo creo que la gran diferencia que representamos con Fernando es la vocación de poder, nosotros venimos a hacer que realmente cambien la oposición para poder ganarle las elecciones a Gildo Insfrán”, insistió.

“La gente ya no le cree a la oposición a la cual pertenece Naidenoff y Buryaile, la gente nos dice eso”, dijo la diputada provincial.

En este sentido se mostró convencida de que Larreta va a ganar. “Si nosotros ganamos estas elecciones creo que los que mejores condiciones tenemos de meter el tercer diputado es nuestra lista. Vamos a meter el diputado, sabemos que va a ser difícil porque no estamos juntos como antes, pero tampoco hay que olvidar que el oficialismo está muy mal, que ninguno de los candidatos de Insfrán tienen una foto con Sergio Massa; a ellos políticamente les va a ir muy mal”.

Mensaje para las PASO

“Entiendo que los vecinos estén enojados con la política, que no tengan ganas de ir a votar menos en una interna donde se han visto cosas desagradables, pero les quiero decir que vayan a votar, que tengan esperanzas y nos acompañen, porque este domingo no se trata de mi candidatura, se trata de cómo vamos a vivir los próximos cuatro años, quién va ser el presidente de la Nación, quién va a estar en el Congreso luchando por los derechos de la gente. Tenemos que renovar no solo los candidatos, sino las prácticas políticas, la política tiene que ser la herramienta para mejorar la vida de la gente. Pido que vayan a votar y elijan la boleta naranja que sin dudas es la que los va a seguir representando como hasta ahora”, expuso.

Finalmente, Neme remarcó que “desde el Congreso de la Nación, junto a Horacio Rodríguez Larreta en la presidencia y Gerardo Morales en la vicepresidencia voy a ser la voz del pueblo para cambiar la realidad de los formoseños. Tanto Horacio como Gerardo saben gestionar las riquezas naturales para que tengamos una administración más federal que nos permita generar nuestros propios recursos, crecer como provincia y generar oportunidades para los jóvenes y todas las familias formoseñas”.