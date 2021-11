El movimiento turístico del fin de semana largo es un «presagio»

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, afirmó que movimiento turístico del último fin de semana largo «de alguna manera es un presagio de la temporada de verano» próxima que, estimó, «va a ser absolutamente récord».

«Los números indican que estamos casi un 25% por encima de los números de prepandemia, del 2018, del 2019, con un impacto económico de casi 12 mil millones de pesos con casi 4 millones de turistas paseando por el país y con niveles de ocupación de arriba del 90%», destacó el funcionario ante la prensa acreditada en la Casa Rosada.

Lammens sostuvo que «de alguna manera es un presagio de la temporada de verano que va a ser absolutamente récord, que va a estar en los niveles más altos de los últimos años».

El ministro también destacó luego, en declaraciones que realizó desde la Rosada a canales de televisión de Córdoba, Salta y Mendoza, que el balance que se hacía del último fin de semana largo era «muy positivo» para las economías provinciales y «para las miles de pymes y familias que viven del turismo».

«Estamos contentos porque una actividad tan golpeada como el turismo (durante la pandemia de coronavirus) la hemos logrado sostener con distintos planes», añadió y puntualmente resaltó que «el PreViaje es un éxito» que «ha superado nuestras expectativas».

Este programa «casi se quintuplicó el número de la primera edición con casi 50 mil millones de pesos contra los 10 mil de la primera edición».

«El turismo va a ser uno de los puntales de la recuperación económica de la Argentina y por su capacidad de generar dólares va a ser protagonista», acotó y resaltó que «el hecho de haber abierto las fronteras para todos los países está dando buenos resultados y casi 3 mil turistas están ingresando por día, número que se va incrementando a diario».

Lammens remarcó que «Argentina para crecer necesita dólares para tener un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo y el turismo receptivo es la gran apuesta que tenemos por lo que significa en generación de divisas».

En el caso de Córdoba apuntó que «se movilizaron $3.700 millones», dado que la provincia tuvo «el movimiento turístico más grande de los últimos cinco años».

«Estamos muy contentos, sabíamos que iba a ser bueno, ya veníamos de octubre con cifras récords», reconoció el funcionario y resaltó: «Que tengamos un 25% más de turismo que en el 2018 y 2019 no es casualidad», eso, dijo, «tiene que ver con la recuperación económica de toda la Argentina y con el Previaje».

En ese sentido, indicó que estos indicadores marcan que será «una temporada de verano que va a ser récord y en enero y febrero vamos a estar al 100% de ocupación».

Respecto de las habilitaciones de actividades relacionadas a la pandemia, aseguró que «vamos rumbo a mayor cantidad de aperturas, no hemos tenido aumento sustancial de los casos».

«Los decesos y ocupación de camas están muy bajos, estamos vacunando mucho, eso nos permite tener previsibilidad y tener la convicción y certeza de que no va a haber nuevas restricciones», sostuvo Lammens.

Sin embargo, añadió que «estamos casi dando vuelta la página de la pandemia, pero esto no terminó, la diferencia con Europa es que tenemos un nivel de vacunación mayor a muchos países, por eso que la gente se quede tranquila y programe sus vacaciones».

De todas formas, al destacar el «muy buen resultado» que dio el fin de semana largo, recordó que «veníamos de un muy buen octubre y eso era un muy buen prólogo de este fin de semana”.

En el caso de Mendoza, señaló que «es una de las provincias más importantes y ver que el programa impactó como lo ha hecho en Mendoza, en Córdoba y en muchas de las provincias argentinas para nosotros es una enorme satisfacción, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de mendocinos y mendocinas que viven de lo que genera el turismo, y cuántas pymes de Mendoza están vinculadas a la actividad”.

Lammens se mostró muy satisfecho al “ver que este programa Previaje ha quintuplicado los números de la primera edición” y añadió que “hemos logrado un caso de éxito que es estudiado en todo el mundo, por lo que me parece que es un gran orgullo como argentinos también”.

“Si tuviera que destacar una de las grandes bondades de Previaje es que estimula la demanda en Argentina y hace que mucha gente que antes elegía viajar al exterior ahora deciden viajar por Argentina, se quedan en nuestro país y visiten lugares que tal vez de otra manera no hubiesen conocido”, analizó.

Lammens agregó que «cuando uno repasa los números, ha sido una inyección de liquidez enorme para el sector y que ha sostenido la industria que para nosotros es tan importante para el desarrollo del país”.

«Estamos convencidos y sabemos positivamente que vamos a tener una enorme temporada de verano, muy sostenida por el turismo interno, pero también empezamos a ver signos de recuperación muy elocuentes del turismo receptivo», añadió el ministro y adelantó que «para diciembre y enero vamos a estar con muy buen ritmo de turistas extranjeros llegando a nuestro país”.

Explicó que “una de las sorpresas que tenemos es que los turistas estadounidenses están en el tercer lugar en el ranking de llegadas en todo noviembre, esto quiere decir Argentina es un país que va a estar muy demandado en términos turísticos, no solamente por el turismo regional”.

Compartir

Linkedin Print