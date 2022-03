Compartir

Tras las intensas lluvias en diferentes zonas de la provincia, la localidad de Pirané registró al menos 200 milímetros de agua caída, lo que afectó a varios barrios de la ciudad por la anegación de calles. «Estamos tratando de que el agua se escurra para luego trabajar con la asistencia social en los distintos barrios», expresó Mario Diakovsky, intendente de Pirané, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos trabajando con las máquinas en el sector de la ciudad de Pirané, 200 milímetros ya cayeron, está lloviendo pero gracias a Dios mucha gente está contenta, es un alivio para el sector del campo y los ladrilleros, por ejemplo. No había una sola gota de agua y ya no dábamos más con el acarreo porque teníamos que hacerlo con todas las colonias», expresó el Intendente.

Si bien la lluvia trajo un alivio a estos sectores, la cantidad de agua caída en poco tiempo generó anegamiento en muchos sectores de la localidad. «Estamos trabajando con las máquinas tratando de que el agua se escurra rápidamente», aseguró Diakovsky, quien además indicó que aguardan que «el agua se escurra para luego trabajar con la asistencia social en los distintos barrios porque hay personas que la están pasando mal».

Cerca del mediodía, cuando la lluvia se detuvo, desde el ejecutivo municipal notaron un rápido escurrimiento de las aguas debido a que «tenemos muchas obras y eso también produce muchos inconvenientes pero no obstante yo creo que también a la tarde si no llueve ya va a estar sin agua la ciudad».

Tras semanas sin precipitaciones, que afectaron a sectores productivos, el Intendente de Pirané advirtió que tras esa situación desesperante quiere «que la gente comprenda, más allá del enojo que es normal, que muchísima gente la estaba padeciendo», citando de ejemplo al sector ganadero por lo que reiteró «que estamos haciendo, siempre estuvimos cerca de la gente, no solamente en los momentos difíciles sino en todos los momentos».

