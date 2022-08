El Municipio está llevando a cabo un programa de castración por acumulación en barrios de la ciudad

Compartir

La Municipalidad capitalina, por medio de su Dirección de Zoonosis y Protección Animal, está desarrollando un operativo para castrar mascotas por acumulación, el que se realiza en domicilios donde dan asilo a un número considerable de animales, y que no cuentan con la posibilidad de brindarles un servicio para un correcto cuidado.

En esta oportunidad, el equipo del CeMAA realizó el operativo en el Lote 110, en el domicilio de la vecina Natalia Ruiz, donde se castraron 25 animales y demás se hizo atención primaria.

La directora de Dirección de Zoonosis y Protección Animal, Beatriz Segovia explicó que “cuando hablamos de castración por acumulación, es cuando el operativo llega a una sola casa y se castran todos los animales que están allí, más de 5 generalmente, como la semana pasada que estuvimos en una casa e hicimos 32 castración”.

Aclaró en ese marco que la castración a ritmo de campaña es otro operativo “como lo que venimos haciendo desde la semana pasada en el barrio Guadalupe donde se otorgaron 520 turnos, o sea que estimamos que al final de esta semana estaríamos castrando más de 1000 animales”.

“Estamos haciendo además rastrillaje de animales comunitarios en la vía pública, se hace un control y si no están castrados se lo hace en el mismo día o se da un turno para la semana, es decir que también atendemos a animales que no tiene responsables”, indicó.

A estas acciones se suma la campaña antirrábica, que alcanza a todos los barrios de la ciudad, se solicita el certificado de vacunación y en caso de que los vecinos no cuenten con este se vacuna los animales.

