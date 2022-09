El Municipio inauguró el Centro de Karate Do para niños, jóvenes y adultos

Compartir

El municipio capitalino, a través de la Dirección de Deportes, sumó una nueva escuela de iniciación deportiva destinada a niños, jóvenes y adultos, de manera libre y gratuita: el Centro Municipal de Karate Do, que funciona en el Paseo Comercial del Mercado -ex oficina de Bromatología-, sita en San Martín al 1000 altos.

Al respecto, el director del área comunal, Guillermo Ovelar, expresó: “Recientemente inauguramos el nuevo Centro Municipal de Karate Do, en el en el Paseo Comercial del Mercado, de manera libre y gratuita. Las clases se desarrollan los días martes y jueves, y están a cargo del Sensei Marcelo: de 19 a 20 horas para los niños, y de 20 a 21 para los jóvenes y adultos”.

“Los interesados en sumarse solamente deben dirigirse a dicho lugar los días en los que se lleva a cabo la actividad, en los horarios correspondientes. Las puertas están abiertas para todos y todas, tanto principiantes en la disciplina como avanzados. El objetivo es que puedan practicar el karate y aprender técnicas de defensa personal”, explicó el funcionario.

“Esta nueva escuela de iniciación se suma a las otras tantas propuestas que ya ofrece el municipio, entre ellas, hockey, vóley y baby futbol, que se practican de manera diaria en el Complejo Deportivo Municipal ‘Los Iglús’, también de manera libre y gratuita”, concluyó Ovelar.

