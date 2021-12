El Municipio instala cabina de sonido en campaña contra el uso de pirotecnia ilegal

Compartir

La Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina, a través de la Dirección de Discapacidad, lanza este jueves 16 una acción de sensibilización sobre el no uso de pirotecnia, que consiste en una cabina de sonido donde las personas podrán experimentar lo que sienten las personas con autismo y los animales ante el estruendo provocado por pirotecnia no autorizada.

La campaña se denomina “30 segundo de empatía” y estará disponible este jueves 16 y el viernes 17 en la peatonal de la ciudad, desde las 17 horas, y el sábado 18 en la Feria Emprendedora que se realizará en el Paseo la Estación; en tanto, el cierre será el 22 de diciembre con un brindis de luces y entrega simbólica de velas.

Al respecto, la directora de Discapacidad, Lic. Magdalena Idoyaga, comentó: “Si bien venimos trabajando en esta campaña de concientización desde el inicio de la gestión del intendente Jorge Jofré, en forma articulada con la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, con las asociaciones de padres de niños con autismo, asociaciones protectoras de animales y con la Dirección de Bromatología, este año el objetivo principal es sensibilizar a la comunidad sobre esta cuestión”.

Seguidamente, explicó: “Con esta cabina estamos seguros que vamos a poder llegar a las personas, ya que al ingresar podrán percibir de la misma forma y con la misma intensidad de potencia el estruendo de la pirotecnia sonora, tal cual lo hacen los niños con autismo y los animales. Creemos que esto tendrá un mayor impacto, ya que les permitirá a las personas vivenciar lo que los niños con autismo y los animales sienten; es decir, vamos a lograr el objetivo de sensibilizar para que todos tomen conciencia y no usen pirotecnia”.

Además, la funcionaria municipal destacó que, independientemente de la fuerte campaña que lleva adelante el Municipio, los vecinos deben conocer que existe la Ordenanza Municipal Nº 7386/19, que prohíbe la venta de artículos pirotécnicos que superen los 65 decibeles. “Por eso trabajamos en ese sentido fuertemente con la Dirección de Bromatología para el control y eliminación de los artículos prohibidos” remarcó.

“Invitamos a la comunidad a tomar mayor compromiso y participación y que denuncien aquellas ventas ilegales por las distintas vías disponibles que tiene la Municipalidad”, cerró Idoyaga.

