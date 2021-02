El nuevo gesto de Marcos Rojo que lo acerca a Boca: cuándo firmará su contrato

Compartir

Linkedin Print

El desembarco de Marcos Rojo en Boca Juniors es casi un hecho. Solo restan algunos pasos administrativos para que el defensor se sume al conjunto que dirige Miguel Ángel Russo. Ayer, el futbolista no descansó y dejó una nueva pista de que su anuncio como nuevo refuerzo del Xeneize está al caer.

Rojo se entrenó en horas de la mañana en el predio que Boca tiene en la localidad de Ezeiza, en una muestra más que elocuente de cuál será su futuro profesional. Según la agencia NA, el ex integrante de la selección argentina se hará este lunes la revisión médica de rutina y, en caso de que todo esté en condiciones, más tarde firmará el contrato que lo unirá a la entidad de la ribera.

La institución que preside Jorge Amor Ameal le ofrecerá un contrato por dos años, con opción de extenderlo por uno más. El defensor llegará al club en condición de jugador libre: ya acordó su salida de Manchester United, donde tenía vínculo hasta el 30 de junio, y se prepara para retornar al fútbol argentino luego de su último paso por Estudiantes de La Plata, elenco que intentó repatriarlo por segunda vez.

La práctica en el predio de Boca no es la primera pista que dio el defensor en las últimas horas respecto de su acercamiento al Xeneize. El jueves pasado, su preparador físico hizo una publicación en su muro de Facebook en el que dio por hecho su arribo al club de la ribera. “Marcos Rojo, esta feliz, mejorando día a día, a poco de empezar con los entrenamientos en Boca, Como entrenador estoy admirado por la capacidad que física que posee, su recuperación y ese plus temperamento propio de un gran atleta de alto rendimiento. Felicitaciones. PD: Muy buena ficha la de Boca, tiene el semblante de un jugador de Boca”, escribió el profesional.

Se espera que, tras la firma del contrato, Rojo se sume a los entrenamientos con el plantel de Boca el martes. El jugador parece estar a tono en los físico, aunque el gran objetivo será recuperar la forma futbolística luego de una serie de temporadas con escasa continuidad en el United.

En otro plano, Russo recibió una buena noticia al confirmarse que el defensor Carlos Zambrano regresó a la Argentina. El peruano, que había quedado varado en su país a raíz de las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus luego de unas vacaciones en Cancún, obtuvo los permisos necesarios para viajar y ya está en condiciones de reincorporarse a los trabajos de cara al comienzo de la nueva edición de la Copa Maradona, que será el fin de semana del 14 de febrero.

Compartir

Linkedin Print