El nuevo piso de Ganancias será de $280.792 y el medio aguinaldo no tributará el impuesto

El gobierno nacional anunció que el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, que alcanza a los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, será a partir de junio de $280.792 mensuales, un 24,3% más que los $225.937 que rigen en la actualidad.

Así lo dio a conocer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una conferencia de prensa compartida en la explanada de la Casa de Gobierno con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el cosecretario de la CGT, Héctor Daer.

Guzmán, Massa y Daer formularon declaraciones al término de una reunión que mantuvieron con el presidente Alberto Fernández, quien no participó del anuncio.

Massa confirmó que quedará excluido del pago del impuesto a las Ganancias el medio aguinaldo que se percibirá junto al sueldo de junio próximo, al tiempo que minimizó la importancia que se le atribuyó a la difusión de la carta que le envió a Guzmán reclamando la adecuación finalmente anunciada.

«Las cartas entre el Poder Legislativo y los funcionarios del Gobierno no son una rareza», remarcó, al tiempo que explicó que con el nuevo piso de Ganancias «estamos adelantando para junio lo que correspondía aplicar en septiembre».

Por su parte, Guzmán, recordó que en la presidencia de Mauricio Macri, por la falta de actualización del mínimo no imponible, «más de 2.100.000 personas pasaron a tributar Ganancias», pero que en 2021 «con un trabajo muy importante del diputado Massa y del gobierno nacional se pudo redefinir la situación».

De esa manera, indicó, «se logró actualizar los topes y reducir en aproximadamente 1.200.000 la cantidad de trabajadores que tributan este impuesto».

Massa señaló que con la actualización de la base no imponible del impuesto a las Ganancias se apunta a «defender el poder de compra de los salarios».

En este sentido puntualizó que el objetivo es «que lo que el trabajador gana no lo pierda frente al Estado al momento de pagar los impuestos» y reiteró que «el esfuerzo del trabajador es una remuneración, no una ganancia», con lo cual el Estado «tiene que propender a defender el poder de compra de los salarios».

«La decisión del Presidente es que la semana que viene terminan de cerrar dos paritarias que faltan y ahí quedará consolidado lo que se llama Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables)», agregó.

Massa aclaró que «una vez que está consolidado el Ripte, sale el decreto que excluye al aguinaldo respecto del pago de Ganancias».

A su turno, Daer señaló que «la recuperación del salario tiene que ser el objetivo que se mantenga para tener un circulo virtuoso que genere mayor trabajo, mayor consumo y mejor calidad de vida de los argentinos».

«Que este paso que damos nos permita a los trabajadores que, con el incremento de paritarias, no se termine tributando al Estado ese aumento de salario», sostuvo.

El encuentro entre el Presidente, Massa, Guzmán y los secretarios generales de la CGT se extendió por más de una hora en la antesala del Salón Eva Perón, donde se consideraron los últimos detalles de números de la propuesta que había traído el ministro de Economía, comentaron fuentes oficiales.

Las fuentes precisaron que para el gobierno el anuncio formal de la medida es «la foto de la reunión» adentro de la Casa de Gobierno, y que la presencia de posterior en las escalinatas de la explanada de la calle Rivadavia «fue un conferencia de prensa» en la cual se precisaron detalles de la decisión.

Las mismas fuentes negaron que las cartas que dio a conocer Massa en las que solicitó el incremento del piso de Ganancias constituyera una «extorsión» del titular de la Cámara de Diputados para adelantarse a la decisión, sino que es un tema «que él lleva históricamente».

Las fuentes consideraron como «exageradas» las tapas de los diarios en las cuales «se hablaba de enfrentamiento por esta medida; Sergio le avisó al Presidente que iba a dar las cartas, es muy prolijo en ese sentido en materia de comunicación».

«La medida es para beneficio de los trabajadores, no el resultado de ningún enfrentamiento, y todos en la reunión se rieron un poco de esta interpretación periodística del supuesto enfrentamiento, porque si alguien que se lleva bien en este gobierno, es el presidente y Massa», agregaron, y sostuvieron que «el periodismo quiso armar una interna donde no la hay».

El presidente Alberto Fernández indicó que la elevación del piso del Impuesto a las Ganancias es «una decisión importante para seguir recuperando el ingreso de nuestro pueblo» y destacó que «de 2019 a hoy, logramos eximir del tributo a 1.200.000 trabajadoras y trabajadores».

En una publicación en su cuenta personal de Twitter, el primer mandatario enfatizó: «Subimos el piso del #ImpuestoALasGanancias a 0.792 y definimos que el aguinaldo quede exento del pago. Así, evitamos que las personas beneficiadas por los aumentos pactados en paritarias tengan que pagar ganancias».

«De 2019 a hoy, logramos eximir del tributo a 1.200.000 trabajadoras y trabajadores. Una decisión importante para seguir recuperando el ingreso de nuestro pueblo. #PrimeroLaGente», concluyó Fernández.

El Gobierno anunció la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que, a partir del 1 de junio, será de $ 280.792 -frente a los $ 225.000 actuales- y anticipó que el medio aguinaldo que trabajadores y trabajadoras perciban junto al sueldo de junio próximo no estará alcanzando por el tributo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, formuló el anuncio esta tarde en la explanada de la Casa de Gobierno, acompañado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y los representantes de la CGT, Hector Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, tras una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández.

Cartas

La medida sobre Ganancias se dio a conocer luego de que se difundiera la carta con un pedido en ese sentido de Massa hacia Guzmán, quienes ya habían estado «conversando en los últimos días» al respecto.

La carta fue la segunda, si se tiene en cuenta la cursada el 13 de mayo, en la que alertaba que el mínimo no imponible de $225.937 había quedado atrasado ante la evolución de la inflación y la presión sobre los salarios.

«Trabajamos protegiendo y aliviando la situación de los trabajadores; y además, como las paritarias van al alza y a mejorar los ingresos, en el caso de Ganancias previmos una cláusula gatillo, para acompañar las mejoras», sostuvo el presidente de Diputados en el escrito que envió al titular del Palacio de Hacienda.

Ese mismo 13 de mayo fue el propio Guzmán el encargado de confirmar que el piso del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia se actualizará en función de la evolución de la inflación.

