El oficialismo obtuvo dictamen y Diputados debatirá la reforma del impuesto a las Ganancias

La Comisión de Presupuesto debatió esta tarde el dictamen sobre el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de llevarla mañana al recinto en el marco de una sesión especial de la Cámara baja. Con 25 firmas a favor, el Frente de Todos obtuvo dictamen de mayoría y Juntos por el Cambio firmó su propio dictamen de rechazo.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, abrió el debate señalando que la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias “ha estado en las promesas de campañas presidenciales, a partir de la idea de que el trabajo no es ganancia”, en relación al compromiso que había asumido el ex presidente Mauricio Macri.

En el medio del debate, el diputado de Juntos por el Cambio del bloque de Evolución radical, Alejandro Cacace, hizo saber que su bloque no acompañará el dictamen del oficialismo y realizó críticas al proyecto al señalar que un impuesto que era de carácter progresista “con estas modificaciones se vuelve regresivo porque hay un punto en el que el que más gana empieza a pagar menos”.

Además, Cacace hizo referencia al informe del costo de la medida que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso que señala que “el impacto fiscal de la eliminación de la cuarta categoría y un nuevo piso de $1.700.000 significará un costo de “0,83% del PBI, que impactará sobre la recaudación y más tarde en los ingresos de las provincias”. Según el diputado, el costo hasta fin de año sería de 375.000 millones de pesos.

Este punto es uno de los que discuten los legisladores de los bloques provinciales y forma parte de las negociaciones que lograron el acompañamiento con el oficialismo.

El Frente de Todos logró firmar un dictamen en una comisión en la que hay 49 miembros y el oficialismo cuenta con 24 votos propios, 23 de Juntos por el Cambio, 1 del Frente de la Concordia de Misiones y otro de Consenso Federal. El oficialismo contó el voto del misionero Diego Sartori.

Sartori señalo que hubo conversaciones con el ministro de Economía, y candidato a presidente, Sergio Massa, para establecer compensaciones a las provincias. “Estamos hablando de modificaciones en la coparticipación de Bienes Personales y del impuesto al Cheque”.

Esa conversaciones se verán en el recinto, ya que el oficialismo contaría con el número para el quórum y posiblemente para darle media sanción. Hasta la tarde de hoy, en el “poroteo” que significa saber con cuántos votos cuenta cada sector, Juntos por el Cambio mostraba unidad en los propios mientras que el Frente de Todos sumaba voluntades.

Según un relevamiento entre los bloques, el oficialismo lograría contar con el apoyo de los cuatro diputados de izquierda, que comparten el planteo pero critican el momento de la medida, a estos se le sumaría el interbloque de Provincias Unidas en donde hay diputados de Misiones, Río Negro, y el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa. Un dato no menor para este sector es que los petroleros de Río Negro y Neuquén, es decir de Vaca Muerta, hoy están alcanzados por Ganancias.

Pero también hay legisladores de provincias que en general no acompañan al oficialismo. Este es el caso de la cordobesa Natalia De la Sota y los bonaerenses Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, todos del Interbloque Federal.

El proyecto del Poder Ejecutivo crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.

De esta forma, sólo pagarán el impuesto a las Ganancias 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.

