El PAMI intimó a farmacia por no brindar la prestación del servicio a sus afiliados

El titular de la obra social, Luis Kayser, confirmó que la institución intimó a Farmacity, por no darle la prestación del servicio correspondiente a los afiliados y afiliadas en la ciudad de Formosa.

«En el transcurso del fin de semana largo, recibimos el reclamo de afiliados que habiéndose dirigido a Farmacity no eran atendidos como afiliados PAMI con la información de que ellos estaban sin sistema y que por ese motivo no podían expandir medicamentos del PAMI», relató el funcionario nacional.

Y aclaró: «nosotros corroboramos esa información y no es cierto, el resto de las farmacias atendían con total normalidad y el sistema informático pleno».

Por tal motivo, el organismo desplegó un operativo a cargo del equipo del área jurídica, para el cual comprobó, con afiliados testigos, la situación denunciada.

«Esto nos obligó a tomar cartas en el asunto de forma inmediata, tenemos nuestras directivas a nivel nacional de hacer controles exhaustivos a nuestros prestadores», indicó.

Y siguió: «a nivel provincial, nuestro Gobernador nos pide que pongamos al alcance de los afiliados todas las prestaciones que les corresponden por su derecho y que pongamos las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de nuestros prestadores».

En ese sentido, presentaron una nota de intimación a la Justicia Federal, que actuó rápido y en el transcurso del día, expidió una medida autosatisfactiva, para obligar a las farmacias a cumplir sus obligaciones y prestar en forma regular el servicio”.

«Queremos que esto sea un ejemplo para el resto de las farmacias que ante la negativa de la prestación nosotros vamos a actuar en consecuencia y hacer lo que esté a nuestro alcance para que el servicio se realice de la manera que debe», aseguró.

Y agregó: «también pedirles a los afiliados y afiliadas que cuando tengan situaciones como estas que nos hagan saber, nosotros estamos para defenderlos y cumplir nuestras obligaciones y actuaremos de la misma manera con cualquiera de los prestadores».

Campaña de vacunación

Respecto a la campaña de vacunación, que inició esta semana, Kayser confirmó que en el transcurso de los días se recibirá el 50% del total de las dosis establecidas para la provincia. Las mismas están disponibles en las farmacias para la aplicación de los afiliados y afiliadas.

«Sabemos que estamos dificultados a partir de las restricciones que nos impone la situación epidemiológica en particular, así que invitamos a nuestros afiliados a que se acerquen paulatinamente a las farmacias para recibir sus dosis correspondientes», explicó Kayser.

Y remarcó: «teniendo las precauciones que tenemos que tener como ciudadanos, para que no sea un inconveniente la campaña sino una solución preventiva para no adquirir otras enfermedades».

Por último, anticipó que en los próximos días recibirán el resto de las dosis tanto en las farmacias como en la sede del PAMI «que son destinadas a las campañas de vacunación que debemos hacer sobre todo en el interior provincial», aseveró.