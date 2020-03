Continuará la suspensión del servicio de transporte de pasajeros

Compartir

El Director de Transporte de la Provincia Pablo Córdoba informó sobre cuál será la modalidad que adoptará el servicio de transporte de pasajeros en todo el territorio provincial: «Se extenderá la suspensión del servicio de transportes públicos, ya sean terrestres, ferroviarios, como así también los vuelos».

«Esta suspensión del servicio en la provincia abarca todas las modalidades, los servicios regulares, los puerta a puerta; remisses y taxis que viajan al interior. Esta medida permite que la gente no se movilice de un lugar a otro, con el fin de evitar la propagación de esta pandemia», sostuvo.

Consultado por el contingente de pasajeros oriundos de Colombia que arribó a la ciudad días pasados Córdoba afirmó que no era algo estipulado: «No teníamos previsto que llegue este contingente, no estábamos informados, nos enteramos por medio de la SNRT de Corrientes, se comunicaron conmigo para avisarme que iban a quedar varados en la ruta porque en Corrientes no los iban a dejar descender».

«La provincia actuó desde el minuto cero que llegaron, ya en la localidad de Mansilla se hicieron los controles, en la ciudad Capital fueron escoltados desde el ingreso a la misma hasta el centro de atención ubicado en el Hospital de Alta Complejidad, allí fueron examinados y puestos en total aislamiento en un hotel de la ciudad, donde, deberán cumplir la cuarentena obligatoria», añadió.

Aclaró que «este fue un caso aislado, no hay servicio de transporte en todo el territorio provincial».