El gesto solidario de Shakira: la empresa que produce su perfume empezó a fabricar alcohol en gel

En plena pandemia, hay ciertos productos que se transformaron de primera necesidad para la higiene que empezaron a escasear. A nivel mundial, el alcohol en gel prácticamente no se consigue y los responsables de su fabricación no llegan a tiempo con el abastecimiento a todos los sectores. Si bien existen otros métodos para reemplazarlo -el más efectivo es lavarse bien las manos con jabón- se transformó indispensable para tener una protección inmediata y al paso.

En los locales que venden alimentos, por ejemplo, los profesionales de la salud, policial y bomberos lo necesitan para mantener áreas en las que continuamente circula gente resguardas de posibles contagios. Es fundamental cumplir con esta regla para que no se propague el COVID-19. Por esto su faltante se torna crítico.

Ante el panorama que se vive, Shakira y sus socios decidieron llevar adelante un gesto que fue aplaudido y reconocido en todo el mundo. A través de sus redes sociales, la cantante colombiana contó que pararon la producción de perfumes y destinaron las infraestructuras de la empresa que tiene sus bases en España a la fabricación de alcohol en gel. En la misma sintonía, manifestó que el producto será donado al gobierno español para que se encargue de repartirlo de una manera ordenada, llegando primero a los lugares en los que más se necesita.

Desde su casa en Barcelona, donde cumple con el aislamiento social junto a su pareja, el futbolista Gerard Pique y sus hijos, Sasha y Milan, la artista compartió una serie de fotos en su Instagram, la red social en la que tiene más de 6 millones de seguidores. Allí se puede ver al personal en plena fabricación del producto sanitario que tanto se requiere por estos días. En otras imágenes, se advierte el producto ya terminado, en sus envases, siendo embalado para que luego sea llevado a los lugares que corresponde, según lo establezca el gobierno.

Por otra parte, se tomó su tiempo para escribir cálidas palabras a quienes están ayudando y se están esforzado en este momento tan complejo: “Estoy muy orgullosa de los esfuerzos positivos que hacen las empresas en tiempos difíciles como éste. Como mis socios de Puig, que entregaron la fábrica de perfumes a la producción de productos desinfectantes de manos, para donar al gobierno español. Un gran ejemplo de hacer el bien social”.

La cantautora hace referencia a Puig, una empresa multinacional de origen catalán. Está destinada a la fabricación de perfumes de lujo, como Carolina Herrera, Prada, Jean Paul Gaultier, y varios famosos se asociaron para lanzar al mercado fragancias con su nombre. Así fue como en el 2008 empezó su vínculo con la colombiana, con la creación de su primera línea de perfumes y que se extendió hasta la actualidad.

Con esta iniciativa, manifiesta y se declara muy comprometida con la causa. En los últimos días, los mensajes que se pueden ver en sus redes están destinados a la concientización y al pedido de no bajar los brazos en esta lucha. El pedido, desde Europa, es que de este lado del mundo se tomen los casos de allá como ejemplos para no repetir vicisitudes producto de demoras en la toma de decisiones. “Deben aprender de los errores que estamos pagando en los países europeos, donde llegaron demasiado tarde”.

En cuanto a su vida privada, lejos de los escenarios, la cantante está aprovechando para seguir con sus clases de filosofía. Entusiasmada y compenetrada, fue su pareja, quien la filmó estudiando de manera online. “Es una sabelotodo”, fue la frase que utilizo Piqué en tono de broma.