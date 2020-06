El pedido de Sabrina Rojas por sus hijos al presidente Alberto Fernández: “Cuidemos la salud mental de los más chicos”

Compartir

Alberto Fernández estableció que la cuarentena obligatoria seguirá hasta el 28 de junio. De esta manera, las personas seguirán encerradas en sus casas, salvo que formen parte del grupo de trabajadores esenciales que tienen autorización. En este contexto, Sabrina Rojas escribió un mensaje al presidente en Instagram para expresar su preocupación por la salud mental de sus hijos, Fausto y Esperanza.

“Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo. Estoy a favor de la cuarentena, pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares”, explicó la esposa de Luciano Castro en la red social. “Ellos están empezando a manifestar de distintas formar el encierro. Me preocupa. Porque por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse. No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos”, agregó.

Más allá de que los niños y adolescentes no pueden ir a las escuelas y están teniendo educación a distancia, la actriz señaló que a sus hijos “no les alcanza con caminar”, en referencia a los paseos que están permitidos para que tomen un poco de aire y se despejen del encierro. “Ellos quieren jugar y compartir… es mucho tiempo. Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidémonos, pero también cuidemos la salud mental de los más chicos”, finalizó Rojas.

Hace unas semanas, Luciano Castro también había pedido que se flexibilizara la cuarentena para que los actores pudieran volver a trabajar. En este momento, él tenía previsto hacer una gira con el espectáculo Desnudos, junto a su mujer y otros actores, pero se suspendió por la pandemia. Además lo habían convocado para una película, proyecto que también quedó en pausa.

“Nos tocó a todos. Ahora hay que rever cómo podemos volver. Acá es importante no hablar en singular sino en plural. De todos los actores”, sostuvo el actor en una videollamada con Intrusos. Y demostró su interés por derribar un mito que compara con su vida con la de los artistas de los Estados Unidos. “Es una fantasía que los actores llevamos una vida de Hollywood. No es así. Hay 5200 afiliados y yo creo que menos del uno por ciento se pueden dar el lujo de no trabajar”.

Por su parte, consideró que el Presidente “está evaluando el pedido, y lo tiene en agenda”, luego de la reunión que mantuvo con la Asociación Argentina de Actores. “Hay que volver a trabajar, pero tenemos que ver cuál es la mejor manera. Si nos ponemos a hilar fino no terminamos nunca más, porque yo te puedo decir que es mucho más fácil controlar una ficción, en donde hay 200 trabajadores, que un canal de televisión, en donde hay muchísimas más personas”.

“Que el Presidente lo esté evaluando no me parece menor, cuando hace una semana no estábamos en los planes de nadie, y nadie se atrevía a decir nada”, reflexionó sobre la situación de los actores. Y por último, afirmó: “Yo sé que hay mucha gente puteándome por esto, pero tengo un punto de vista muy sólido. Yo también tengo familia. Soy hijo de docentes, mi hermano hace malabares para tener el mango diario. ¿Y a quién le importa? Si en el Barrio 31 no hay agua. Hay que unirse, ponerse en la fila, y al que le corresponde, que vaya primero”.