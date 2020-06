Qué pasará con la Champions League tras el reinicio de las principales ligas de Europa

Compartir

España, Inglaterra e Italia volverán a reactivar sus campeonatos durante este mes de junio y se sumarán a la Bundesliga alemana, que ya disputó 5 fechas hasta el momento. Esto significaría el regreso de todas las grandes ligas europeas, quienes tienen a uno o más de sus equipos en las fase de eliminatorias de la máxima competencia a nivel clubes, la Champions League.

El próximo 17 de junio se llevará a cabo una videoconferencia en donde la UEFA (ente máximo que rige el fútbol europeo) anunciará qué pasará con su torneo más prestigioso, sin embargo, comenzaron a trascender algunas propuestas que se debatirán en dicha reunión.

Entre ellas, se filtraron algunas fechas como el posible regreso pautado para el 7 de agosto, mientras que la final se jugaría entre el 27 y 29 del mismo mes. Además, el último tramo de la Copa cambiaría de sede y se disputaría en Lisboa.

Según detalló el portal alemán Bild, la capital lusitana se habría impuesto a otras sedes como Moscú y Frankfurt y lo que resta del campeonato se transformaría en un “Final Eight”, un torneo reducido en el que se jugarían las fases que restan (Cuartos y semifinales) a un solo partido y con todos los equipos haciendo de local y visitante en Portugal.

Hasta el momento, ya hay cuatro clasificados a los cuartos de final: Atalanta, RB Leipzig, Atlético de Madrid y París Saint Germain. En tanto, todavía quedan pendientes los partidos de vuelta de octavos entre Barcelona (1) – Napoli (1), juventus (0) – Lyon (1); Manchester City (2) – Real Madrid (1) y Chelsea (0) – Bayern Munich (3).

Al parecer todo cerraría perfectamente si no fuera por un detalle: La Ligue 1 de Francia dio por finalizado su campeonato el 30 de abril como consecuencia de la pandemia por coronavirus en el país. Lo que dejó al conjunto de Thomas Tuchel como campeón.

El problema de haber cerrado prematuramente la liga francesa radica en saber qué pasará y cómo llegarán a nivel deportivo el PSG y el Lyon, en el caso de que continúen su camino dentro de la Champions League, un tema sobre el que se pronunció el propio presidente de “Les gones”.

“Es fundamental que los clubes franceses puedan comenzar a jugar a puerta cerrada en julio, como sus homólogos europeos”, aseguró Jean-Michel Aulas a “Le Parisien”.

El máximo directivo de la institución acudió a la audiencia pública para defender los argumentos de su club, e insistió en que todavía hay plazo para acabar la actual liga: El Lyon vence a la Juventus por 1-0 de visitante en la Champions League y, al momento del cierre de la liga quedó séptimo, puesto que lo priva de disputar competencias europeas la próxima temporada por primera vez después de 23 años.

El PSG, ya clasificado a cuartos de final de la Champions League, también podría verse perjudicado a la hora de jugar su partido ya que no tendría un rodaje competitivo como sí lo tendrá cualquiera de sus posibles rivales, quienes ya contarán con poco más de un mes y medio de preparación.

Tras escuchar los argumentos del Lyon y los de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el Consejo de Estado anunció que comunicará su decisión a principios de la semana próxima.

“Deseamos terminar de una forma u otra el campeonato”, afirmó el presidente lionés, que aseguró que así lo había solicitado la UEFA.

Aulas consideró que la LFP se precipitó a la hora de poner fin al campeonato y avanzó que otros países, como Alemania, España, Italia, Inglaterra o Portugal, fueron más pacientes y podrán aprovechar la mejoría de la situación epidémica para acabar la liga.

Los abogados de la LFP, por su parte, defendieron la decisión de dar por terminada esta liga basada a su juicio en el anuncio hecho el 28 de abril por el primer ministro, Édouard Philippe, quien señaló en la Asamblea Nacional que “la temporada 2019-2020 de deportes profesionales, especialmente la de fútbol, no podrán reanudarse”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët. Y para el director general de la LFP, Didier Quillot, eso no les dejaba otra opción.