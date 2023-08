El pedido que Silvina Luna le hizo a su hermano en medio de su delicado estado de salud

Silvina Luna continúa internada en el Hospital Italiano desde hace tres meses. La modelo enfrenta un difícil momento de salud como consecuencia de la mala praxis realizada por el doctor Aníbal Lotocki. El estado de salud de la modelo es delicado y preocupa al entorno de la modelo. Fernando Burlando, su abogado, publicó un comunicado del centro médico el pasado jueves.

“La paciente Silvina Luna reingresó al servicio de terapia intensiva de este hospital el 10 de agosto de 2023, por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal”, señala el comunicado. Y añade: “Actualmente, se encuentra respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría”.

Tras las buenas noticias, al aire de LAM (América), Ángel De Brito dio a conocer el desgarrador pedido que Silvina le hizo a su hermano Ezequiel. También, contó que muchas personas se acercan a la clínica para llevarle cadenitas, estampitas y velas. “Me dicen que permanentemente le pide por su madre que perdió muy joven, la menciona todo el tiempo”, señaló el conductor. De esa manera, se refirió a Roxana Cheri, quien murió en 2008 a los 49 años, luego de llegar descompensada a un hospital de Rosario.

“Mucha gente quiere donarle el riñón”, reveló Ángel. Y contó otras muestras de afecto que recibe Silvina además de las cadenas de oración. “Le llevan estampitas, velas, cadenitas, todo tipo de amuleto, ositos, virgencitas…”, expresó el periodista. También dio a conocer que varias personas van a visitarla, aunque la mayoría no quieren que las nombren. “Además de la atrofia muscular y los problemas de peso, le hacen diálisis todos los días”, agregó De Brito.

La semana pasada, Ximena Capristo lloró al hablar de la salud de Silvina Luna, quien permanece internada en el Hospital Italiano desde el 13 de junio por una complicación en su cuadro de salud: tiene una falla renal por una hipercalcemia que se produjo en su organismo debido a las cirugías estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en el 2011, motivo por el cual necesita un trasplante de riñón.

“La abracé muchísimo. Sabe que la amamos profundamente”, se sinceró Ximena y no pudo contener las lágrimas. Luego de disculparse por interrumpir su relato, se refirió al presente de Luna y responsabilizó a Aníbal Lotocki: “Es muy difícil ver a una amiga tan joven postrada en una cama sin poder salir adelante por culpa de una persona que hizo mala praxis”.

“¿Te dijo algo Silvina ese día”?, quiso saber Ángel de Brito sobre aquel primer encuentro. Y Capristo aclaró: “Hablaba muy bajito. Sí, me ha dicho varias cosas. A mí, a Gus, estábamos los dos, ella nos quiere juntos. Nos dijo cositas que tenemos nosotras, internas, que te das cuenta que ella está ahí, que es ella, que está consciente. Te habla y está”.

En tanto, contó que dicha visita fue en terapia intensiva, un mes atrás “cuando estuvo en estado crítico”. “El día previo la habíamos llorado como una despedida porque estaba muy, muy mal”, se sinceró Capristo e hizo una salvedad: “De un día para el otro mejoró, cuando se supo públicamente, cuando empezaron las cadenas de oración. Es creer o reventar, creo que fue la energía de todos”.

