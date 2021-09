El Pelado López le pidió disculpas a Florencia de la V por sus preguntas ofensivas en la época de CQC

Compartir

Linkedin Print

Invitado en A la tarde, en donde la actriz es parte del panel, el conductor recordó su pasado en “una actitud y un rol muy de cancherito”

A propósito del “verdadero o falso” que cada tarde propone Karina Mazzocco desde A la tarde (América), Guillermo El Pelado López aprovechó la ocasión para pedirle disculpas a Florencia de la V, quien forma parte del panel del programa. Es que en la primera pregunta planteada, le consultaron si era cierto o mentira que se había agarrado a trompadas con el actor Luciano Castro.

“Falso. Si no, no estaría acá”, dijo López. “Creo que no discutiría ni verbalmente con él”, bromeó y comenzó a encontrarle una explicación al rumor: “Tuvimos una vez una situación en una nota… Reconozco que en los tiempos de CQC, nosotros cumplíamos un rol que a veces hacíamos preguntas que incomodaban”, dijo el conductor de Santo Sábado (América). Y ahí se frenó y se desvío de la cuestión para dirigirse a De la V: “Aprovecho para decirle a Flor, que ha tenido una paciencia… Porque decíamos cosas que hoy, a la distancia, no estaban bien en ese momento”.

A la hora de ensayar una explicación, López se refirió a “la vorágine del laburo y todo… Bueno, a todos nos ha pasado que en los últimos 10 años, por suerte, hemos mejorado y vas viendo cosas y decís: ‘No, esto es una barbaridad’”. “¡Qué bueno que le pidas disculpas!”, le señaló Mazzocco para luego dirigirse a Florencia: “¿Se las aceptás?”. Y la actriz reveló: “Mi marido lo fue a buscar varias veces. No es que está pidiendo disculpas”.

“Porque a pesar de lo que está diciendo, lo de los diez años y de que era otra televisión, al margen de eso, yo tengo una familia, un esposo y había cosas que trascendían la época o trascendían el respeto que le podías tener a cualquier persona”, lo confrontó Florencia pese al intento de disculpas.

“Nobleza obliga: estaban mal”, se defendió López. “Inclusive, lo de tu marido… Justo esa vez que me vino a buscar, no había ninguna mala intención. Fue por un zócalo en un programa que yo hacía y entonces me dijeron: ‘El marido de Flor te vino a buscar’. Entonces yo lo llamé por teléfono y le dije: ‘Mirá, hay un mal entendido’”, recordó el ex notero de CQC. “Lo que pasa es que fue una sucesión de cosas. Igual se agradece”, le dijo Flor al respecto.

“En ese momento, tenías una actitud y un rol muy de cancherito. Y la gente a veces piensa que vos sos así y andás por la vida así”, dijo López a la hora de encontrar otra explicación a su actitud en el pasado. “Reconozco que había situaciones que podían molestar. En ese momento, fue producto del laburo… A veces uno hace un comentario en función del trabajo y después ves que rebota mucho más o que al otro le molesta mucho más”, agregó después.

Desde el panel le recordaron el cruce que hubo entre Andy Kusnetzoff -otro con pasado por CQC- y Anamá Ferreyra, por las burlas que el conductor de PH: Podemos Hablar, le dispensó durante años a la ex modelo brasileña por su manera de hablar. Y López contó: “Ayer lo hablaba con mi mujer, que podría llamarla en vivo para que confirme que es verdad, y le dije: ‘Si tengo la oportunidad, le voy a decir a Flor, porque siempre me quedé con esta cosa’. Y después creo que no nos cruzamos nunca más. Recién cuando llegué estábamos charlando normalmente y me podría haber hecho el boludo, pero me parece que está bueno aclararlo”, dijo Guillermo. “Gracias”, cerró Florencia de manera escueta.

Compartir

Linkedin Print