El PJ evalúa una reunión en la costa para febrero mientras se negocia la renovación

Dirigentes del peronismo evalúan la posibilidad de concretar un encuentro el mes próximo en la costa atlántica bonaerense, mientras continúan con las conversaciones y negociaciones para avanzar en un esquema de renovación en el Partido Justicialista (PJ) que incluya a exponentes de distintos sectores.

Así lo indicaron a Télam fuentes partidarias, que señalaron que diferentes representantes del justicialismo, como gobernadores, sindicalistas y legisladores, sostienen un diálogo prácticamente a «diario» para fijar posición ante las medidas del Gobierno de Javier Milei y concebir una ampliación de la mesa política del PJ para la nueva etapa.

«Hablan todos los días, pero por ahora no hay nada formal ni presencial», consignaron ante esta agencia las fuentes del justicialismo, que anticiparon que el próximo encuentro partidario será en febrero en un distrito de la costa atlántica bonaerense aún no definido.

La posibilidad de una renovación en las filas del PJ, actualmente presidido por el exjefe de Estado Alberto Fernández, había sido incluida la semana última en la reunión que la mesa chica de la CGT mantuvo con el excandidato presidencial Sergio Massa, a quien convocaron a participar de esa discusión.

De todos modos, Massa aclaró en esa oportunidad que formará parte del proceso, pero desde la «discusión de ideas» y no desde el «liderazgo político».

Los gobernadores del PJ impulsan una ampliación «horizontal» de la mesa de conducción para definir nuevos liderazgos e incorporar a dirigentes que, o bien se alejaron de la estructura formal, o bien provienen de sectores con base social, como el caso del dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois, quien el año pasado compitió con Massa en las PASO de Unión por la Patria (UxP).

Para ilustrar esa intención, los jefes provinciales hablan de una «amnistía» partidaria que permita el regreso de referentes que tengan representación, pero que hayan quedado afuera de la renovación que se hizo en 2021, y que consagró en ese entonces a Fernández al frente del Consejo Nacional pejotista.

Los intendentes del peronismo también buscan tener voz en la discusión, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof suma respaldo de espacios extrapartidarios y del «vecinalismo» y gana protagonismo entre sus pares.

En efecto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se reunió con el exjefe comunal de Hurlingham Juan Zabaleta, quien lo definió como «uno de los protagonistas de la etapa que se viene» y abogó además por impulsar el «debate» y la «reconstrucción» en el peronismo.

Ferraresi, por su parte, llamó a avanzar en una «construcción amplia con el intercambio de experiencias de todos los referentes del campo popular» ante el «ajuste» que implican la ley ómnibus y el DNU de desregulación económica del gobierno de Milei.

En esa misma línea, Ferraresi se había reunido el lunes último con Grabois; la diputada Natalia Zaracho y el senador bonaerense Federico Fagioli, todos representantes del Frente Patria Grande.