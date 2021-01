El Plan Bio ya suma más de 120 espacios verdes recuperados

Compartir

Dando continuidad al Plan Bio, durante el fin de semana la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna capitalina acentuó las tareas de eliminación de microbasurales en distintos barrios, recuperando espacios verdes, manteniendo la higiene urbana y aportando al cuidado del medioambiente.

Así lo explicó el titular de Gestión Ambiental, Julio Vargas, quien precisó que las últimas intervenciones se llevaron a cabo en las intersecciones de las calles Fotheringham y Sandoval, en el barrio San Juan Bautista; Chubut y O’Higgins, del barrio Santa Lucía, y en calle Girola 1465, del barrio San Francisco.

Como es habitual, cuadrillas municipales y cooperativistas procedieron con el levantamiento de residuos no convencionales y el posterior acondicionamiento y cercado de los nuevos espacios recuperados, plantando especies arbóreas y colocando cartelería para concientizar a los vecinos y vecinas de la zona sobre los riesgos que genera la acumulación de basura en lugares no permitidos.

En ese aspecto, el funcionario destacó que “la permanente colaboración de los vecinos nos fortalece y nos motiva para seguir trabajando juntos. Se nota el compromiso de cada uno de ellos, puesto que en el 80% de los más de 120 espacios que hemos recuperado ya no se generaron nuevos depósitos ocasionales de basura”.

Por último, indicó “ante la presencia de grandes volúmenes de residuos convencionales y no convencionales en sectores no permitidos, las personas se pueden comunicar con el Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147) y nosotros nos abocaremos a realizar la recolección lo más rápido posible, liberando esos lugares de todo tipo de desechos para mantener la ciudad limpia, ordenada y saludable”.

