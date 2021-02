Con un gol de tiro libre de Messi, el Barcelona le ganó al Athletic Bilbao y es escolta del Atlético

Compartir

El Barcelona superó 2-1 al Athletic Bilbao en el Camp Nou en el primer cruce entre ambos desde la final de la Supercopa de España que quedó en mano de los vascos. Lionel Messi, la gran figura, marcó un tanto y demostró que es fundamental en el equipo de Ronald Koeman.

Los primeros 20 minutos del conjunto local fueron prácticamente perfectos. Pudo ejercer una presión alta efectiva, que le impidió a su rival manejar el balón, apostó por un juego vertical y generó situaciones de gol.

El marcador se abrió con un tiro libre de Messi, quien había recibido una falta en la media luna y desde allí clavó la pelota en un ángulo con su pierna zurda. Ni el arquero, ni la barrera, ni el hombre acostado en el piso, ni el que fue corriendo al palo pudieron evitar que ese balón ingrese al arco.

El conjunto de Koeman dominó el resto de la primera parte, pero no pudo ampliar la ventaja y apostó por un juego más de dominio que de profundidad. Pese a reducir su velocidad, no cedió el balón y no sufrió acciones de peligro en su propia área por lo que se marchó tranquilo al vestuario en el descanso.

En la segunda mitad, el Athletic Bilbao se encontró con el empate a los cinco minutos con un centro por izquierda, a la espalda de Óscar Mingueza, que llegó rasante al segundo palo. Pese a que el receptor debía ser Óscar de Marcos, fue Jordi Alba quien conectó el balón y sin intención lo metió en su propio arco.

Tras ese tanto, el Barcelona del primer tiempo se esfumó. Perdió verticalidad, dejó de presionar arriba y se notó en la postura y la actitud de algunos futbolistas el golpe anímico que significó esa conquista. Es así que el visitante creció en confianza y generó algunas acciones.

Por suerte para Koeman, que sacó a Miralem Pjanic para que sume minutos Sergi Roberto, el cuadro azulgrana estampó el 2 a 1 a 15 minutos del final. Una buena jugada colectiva de derecha a izquierda y de nuevo hacia la derecha que encontró la única subida por sorpresa de Mingueza. El central, improvisado como lateral, le ganó la espalda a su marca y lanzó un pase al medio para que Antoine Griezmann la empuje y celebre su gol.

Sobre el final, el entrenador alemán sacó a los dos delanteros franceses y le dio minutos a Lenglet y a Martin Braithwaite, modificaciones que le valieron las críticas en las redes sociales ya que terminó jugando con una línea de cinco y con el danés como volante por derecha.

Con este resultado el Barcelona alcanzó las 40 unidades e igualó la línea del Real Madrid, que el sábado cayó ante Levante. El líder de La Liga, es el Atlético de Madrid que ostenta 50 puntos y se encamina al título. En la próxima jornada, los catalantes visitarán al Betis y esperarán por un tropiezo del equipo del Cholo Simeone ante el Celta de Vigo.

