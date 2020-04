El presidente de Racing habló sobre el recorte de salarios en el fútbol: «Los jugadores lo van a entender»

Compartir

La pandemia del coronavirus que azota tanto a la Argentina como al resto del mundo obligó a que el gobierno nacional decretara el aislamiento obligatorio en la sociedad. Es así que varias actividades fueron suspendidas, entre ellas el fútbol, lo que ocasionó el congelamiento de la economía.

De esta manera, y a modo de réplica de lo que ya está sucediendo en Europa, se instaló la posibilidad de que los futbolistas recorten parte de su sueldo para solidarizarse con las instituciones y así estas puedan afrontar el pago a sus trabajadores.

Uno de los que volvieron a hablar sobre el tema fue Víctor Blanco. “Estamos a la espera de qué va a pasar con los planteles. Seguramente se va a definir en la reunión que tenga el presidente de la AFA con Agremiados. A partir de ahí veremos qué camino tomar. Sabemos que los fondos que entran al club no alcanzan para pagar porque dependemos de los socios, de la televisión, de la recaudación y de los sponsors. No sabemos hasta cuándo va a seguir”, deslizó el presidente de Racing en diálogo con FM Late.

Si bien el mandatario de la Academia fue cauto en su discurso y resaltó que el tema será tratado directamente por la Asociación del Fútbol Argentino, con Claudio Tapia a la cabeza, y Futbolistas Argentinos Agremiados, el dirigente afirmó que esta medida está dentro de las posibilidades para mantener estable la economía de los clubes.

“Creo que todo tiene que ser consensuado. Los jugadores lo van a entender, no viven en una burbuja. Siempre que se les ha pedido un esfuerzo a los jugadores han sido comprensivos. Llegado el momento se verá, todavía no está planteado pero es un tema que está arriba de la mesa”, expresó.

El discurso de Blanco fue en alusión a todas las instituciones que conforman el fútbol argentino y no solo de su caso en particular. Es más, aclaró que el elenco de Avellaneda podría seguir pagando sueldos durante un tiempo más sin ingresos. “Un club ordenado te da una ventaja de 30 o 60 días, pero ahí vas a tener los mismos problemas que todos. Hay una incertidumbre de cuándo va a comenzar esto, si va a ser a fines de este mes o en junio, la verdad que no lo sabemos, a partir de ahí vamos a tomar decisiones. En estos 30 o 60 días en Racing vamos a poder ir sorteándolo pero con la buena voluntad del plantel”, aseguró.

Por otro lado, Blanco mencionó qué alternativas se están manejando en cuanto a la continuidad de la temporada y puso énfasis en el tema de los ascensos y descensos. “Todo depende de si va a haber tiempo de terminar el campeonato. Se está hablando. Dependerá de cuándo se reinicie, si en junio hay fútbol quizá se puede terminar”, sostuvo.