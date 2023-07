El Presidente dijo que el mejor homenaje a Favaloro es trabajar por una «mejor salud pública» en el país

El presidente Alberto Fernández recordó hoy la figura de René Favaloro, a 100 años de su nacimiento, y dijo que «hacer una mejor salud pública en la Argentina es el mejor homenaje que podemos hacerle», al encabezar un acto en el que se anunció la creación del primer barrio inclusivo para personas externadas de la ex Colonia Nacional Montes de Oca, ubicado en el partido bonaerense de Luján.

El jefe de Estado participó de la actividad en la que ponderó los avances en la aplicación la ley de Salud Mental y que implica, entre otros puntos, el abandono del modelo de manicomialización para avanzar hacia centros de salud abiertos a la comunidad.

«Ha llegado la hora de hablar de la salud mental. Rápidamente impulsé la implementación de la Ley nacional de Salud Mental, que es una ley ejemplo en el mundo y pone en valor la salud mental para cambiar la lógica de su tratamiento», dijo Fernández, que estuvo acompañado en el estrado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y por el titular de Hábitat, Santiago Maggiotti; el intendente de Luján, Leonardo Boto, y la directora del establecimiento, Silvina Aguilar, entre otras autoridades.

Entre otros aspectos, la hasta hoy colonia cambiará su nombre para ser bautizada como Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo que, además, pasará a ser polivalente y así poder atender las necesidades de la zona de Lujan.

El nombre actual, que fue impuesto durante la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía y, según se explicó oficialmente, no resulta representativo del abordaje en salud integral que practica hoy la institución, donde se privilegian las intervenciones en base comunitaria desde la estrategia de atención primaria de la salud, con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.

Fernández, al iniciar su exposición, conmovido, señaló que se trataba de un acto «difícil» de encarar: «Con cierta resignación escucho que soy el segundo Presidente en visitar este lugar. Eso sólo prueba la desatención que el tema de la salud mental tuvo durante años en Argentina», dijo. Luego de destacar la creación de 50 casas destinadas a 260 personas del centro asistencial, el Presidente pidió que el impulso «dado en este tiempo» a las iniciativas en este campo «no cedan, que tenga la misma fuerza».

«Que se vea, que podamos mostrar que este es el modo, no el que venía. Una sociedad que trata a sus enfermos ocultándolos, marginándolos, condenándolos al abandono, es una sociedad horrible, poco solidaria, que se desentiende del dolor del otro», dijo el mandatario. También aprovechó para dejar un mensaje sobre René Favaloro, al cumplirse hoy 100 años de su nacimiento: «Hacer una mejor salud pública en la Argentina es el mejor homenaje que podemos hacerle», aseveró.

«Fue un hombre inmenso. Tuve el placer de conocerlo y ayudarlo en mis años como vicepresidente del Banco Provincia, lo ayudé mucho con su fundación. Era un hombre tan sabio como humilde. Y en algún lugar Favaloro dirá: `mi prédica no fue en vano y tuvo sentido´», afirmó el Presidente.

En el marco de los anuncios de hoy, el Gobierno informó también sobre otros proyectos en marcha como la refuncionalización del ex Pabellón 7 en Centro de Rehabilitación Integral, que se inaugurará la primera semana de agosto; y la refuncionalización del ex Pabellón 5 en Hogar con capacidad para 46 personas mayores con necesidades de apoyo intensivas.

También está previsto la construcción de un complejo habitacional con capacidad para 24 usuarios; de hogares con capacidad para 24 usuarios con necesidades de apoyo intensivas; como asimismo la refuncionalización del Centro Interdisciplinario de Salud Mental (CISaM) a Centro Interdisciplinario de Salud Integral (CISI).

Relacionado