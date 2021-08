El Presidente dijo que la oposición propone “una Argentina en la que sobran 20 millones de personas”

Compartir

El presidente Alberto Fernández afirmó que la oposición propone “una Argentina en la que sobran 20 millones de personas” y advirtió que el Frente de Todos “no puede permitir que pase eso”, por lo que pidió a la dirigencia oficialista que “volver a militar” y a “convencer a los argentinos” de que “hay un país posible, que es donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse”.

“Les pido que con mucha fuerza volvamos a militar y a convencer a los argentinos de lo que estamos seguros”, expresó el jefe de Estado al hablar en el cierre del encuentro “Argentina Avanza: el país que queremos”.

En ese sentido, dijo que “hay una Argentina posible que es donde todos tengan posibilidad de desarrollarse y es la Argentina que nosotros proponemos” y advirtió que “hay otra Argentina donde sobran 20 millones de personas, y es la que ellos proponen”.

“No condenemos a los argentinos a semejante futuro”, pidió el Presidente al participar en forma virtual del evento, donde 40 especialistas y referentes analizaron la promoción de un “modelo social igualitario y de constante progreso”.

En ese contexto, preguntó “¿qué aspiro en el Frente de Todos?” y respondió: “que seamos todos, que estemos todos. Nadie sobra acá, hacen falta todos”.

“Celebro que hayamos podido cerrar las listas, acordar candidatos, sin ruido ni disputas que pusiera en crisis lo que tanto nos costó conseguir”, manifestó y pidió que “todos los días hagamos más frentetodismo”.

Asimismo, expresó “tenemos que trabajar firmemente para estar cada día más unidos” y que “no le volvamos a dar la oportunidad por nuestras desaveniencias a que ellos puedan volver”.

“No volvamos a cometer semejante error”, advirtió y afirmó que “solo triunfaremos si estamos unidos, de otro modo, siempre perdemos”.

En relación a los próximos comicios agregó que “no podemos darnos el lujo de perder, tenemos que estar muy unidos”, para que “los que destruyeron la patria no tengan otra oportunidad de volver a destruirla”.

En su disertación, el Presidente se refirió a la “obligación histórica” que le cabe al espacio que es “poner a la Argentina de pie”, tras asumir en un país que la gestión de Mauricio Macri “dejó en terapia intensiva con fuertes ausencia de políticas sanitarias y totalmente endeudado”.

“Debemos poner la economía en marcha, recuperar el trabajo y volver a poner a la solidaridad como un valor esencial en la sociedad argentina”, remarcó el jefe de Estado.

Por otra parte, destacó que “con la vacunación tan expandida la salida de la pandemia está muy cerca” y que cuando eso se produzca “vamos a recuperar la habitualidad de la vida que queremos y eso estamos a punto de poder hacerlo”.

“La elección que enfrentamos pone en debate eso, como queremos construir la Argentina que viene, que es la Argentina pospandemia”, expresó.

En ese contexto, señaló que “Argentina vuelve a tomar impulso y a corregir la sociedad que ha quedado desquiciada, tras el período que terminó allá por diciembre de 2019 y terminó de desquiciarse con la pandemia”.

“¿Qué Argentina vamos a querer?”, preguntó y agregó: “¿la Argentina donde ganan los bancos y pierden las empresas que producen, la Argentina que favorece la especulación financiera o la Argentina que favorece al que trabaja?”.

“Esos son los modelos de país que están en disputa”, aseguró y aclaró que “no estoy haciendo un golpe bajo, son las políticas que ellos proponen, son las políticas que ellos ejercieron cuando gobernaron, no estoy inventando las cosas”.

Así, sostuvo que “esa discusión es una discusión que tenemos que llevar al seno de la sociedad”.

“Poner en valor lo que hemos hecho, dar las gracias la comunidad por habernos acompañado mayoritariamente, celebrar que el proceso de vacunación se haya llevado como se llevó adelante, profundizar el esfuerzo para que termine cuanto antes y empezar a vivir la vida que queremos”, destacó.

Fernández, en otra parte de su exposición, afirmó que hay que convocar a los jóvenes y señaló que “para esos jóvenes estamos trabajando ya con un plan concreto, preciso”, donde “el 75% del sueldo de una pequeña y mediana empresa deba pagarle a un empleado lo va a pagar el Estado”.

“Para que esos jóvenes se reinserten en la actividad laboral cuanto antes”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que “vamos a seguir trabando para que los planes sociales se conviertan en trabajo, que es lo que queremos” y destacó que “el plan social es un remedio, necesario en tiempos críticos, pero no es la solución”.

“La solución es el trabajo y vamos a seguir promoviendo y ayudando a los empresarios para que inviertan y den trabajo”, afirmó.

Por otra parte, sostuvo que “tenemos muchas cosas para mostrar para que nos crean”.

Asimismo, señaló que “el año pasado con el ATP logramos que la pérdida del trabajo formal sea de dos puntos, igual que la Unión Europea” y “lo hicimos a costa de que el Estado sostuvo el trabajo en empresas que lamentablemente por la pandemia dejaban de producir”.

