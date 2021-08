Intento de proscripción de candidatos y lista del claustro nodocente

Compartir

La Junta Electoral Permanente de la Universidad Nacional de Formosa (JEP-UNaF) emitió la resolución 149/21, mediante la cual se otorga un plazo de 24 horas, que se cumple el lunes 9 del corriente, para que la Lista No Docentes Unidos N° 2, que lleva a Rafael Olmedo como candidato a consiliario titular, ejerza sus derechos electorales.

La JEP fundamentó dicha resolución, a partir del pedido realizado por el apoderado de la mencionada lista, Eduardo Iván Torres, petición que fue trasladada por el organismo a la Lista Frente de Todos No Docente N° 4 y Lista Azul N° 1, para que sea contestada.

Según la resolución, se busca “evitar situaciones de hecho que generen defectos de forma en la presentación de listas para participar en las elecciones aludidas, conforme artículo 43° del Estatuto Universitario, y lo dispuesto por artículo 17° del Reglamento Electoral N° 0036/00 y concordantes”.

Esta situación se suscita a partir de la renuncia indeclinable de Walter Benítez a la candidatura de consiliario suplente de la Lista No Docentes Unidos N° 2 para el período que va del 01/09/2021 al 31/08/2023.

Ahora desde los considerandos técnicos ¿Porqué “abre debate”, si claramente según sus funciones la JEP-UNaF tiene la potestad de analizar y determinar un fallo, y, si la renuncia de Walter Benítez ya fue aceptada entonces la lista n° 2 tiene la posibilidad de realizar sus modificaciones, y teniendo en cuenta que en todo este proceso la Junta Electoral Permanente de la UNaF realizó modificaciones de la mayoría de las bases del cronograma electoral ¿Porque no lo haría en esta oportunidad?

Si viven expresando que quieren contribuir con el espíritu democrático, pues es tiempo que al menos en esta oportunidad lleven a la práctica el discurso del pluralismo y participación de todos y con todos.

El accionar de la Junta electoral tiene varios traspiés, pero a partir del comunicado vía correo electrónico a los apoderados de listas de “consultar” a las demás listas nodocentes sobre esta renuncia de Benítez, cae de maduro que es un claro intento de proscripción, y demuestra claramente el parcialismo de los tres miembros, Miguel Ferreyra, Domingo Bogado y Patricia López, ya que es obvio que las otras listas darán la negativa a la participación de la lista n° 2 Nodocentes Unidos.

