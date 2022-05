El programa Fomentar Empleo formará a unos 350 mil desempleados en 2022

Compartir

Linkedin Print

Para acceder a esta nueva herramienta, quien lo solicite no deberá tener contrato de trabajo registrado en los tres meses previos a la inscripción. Además, recibirán un incentivo de 15 o 23 mil pesos mensuales para los entrenamientos de inserción laboral.

El Gobierno nacional formará a 350.000 desempleados durante 2022 y a 1,8 millones en cuatro años, a través del programa Fomentar Empleo, creado para la orientación y asistencia en la búsqueda laboral y de incentivos para la contratación de mano de obra registrada.

Así lo manifestó el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Pietro, en diálogo con Télam en la sede del Ministerio de Trabajo, donde aseguró que esa nueva herramienta «tiene como meta, ya sea a través de la formación, la inserción laboral o entrenamiento, capacitar a 350.000 trabajadores este año» y «apunta también a capacitar en cuatro años a 1,8 millones de los 3,6 millones de la población priorizada».

Esa población son jóvenes de 18 a 24 años sin secundario completo o con menores a cargo, mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario), varones de 45 a 64 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario), personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, otras poblaciones con alto riesgo de exclusión del mercado laboral, egresadas del programa Acompañar y participantes de los programas Potenciar y Progresar.

Los requisitos son no tener contrato de trabajo registrado en los tres meses previos a la inscripción (excepto adherentes al Monotributo Social o al Régimen Especial para el personal de casas particulares) y estar en búsqueda activa de empleo.

Los beneficiaros recibirán un incentivo económico de 15 mil pesos para los cursos de formación profesional y de orientación laboral, en ambos casos hasta seis liquidaciones cada 12 meses; y de hasta $ 23 mil mensual en los entrenamientos para el trabajo y en los programas de Inserción Laboral.

«De aquellos inscriptos, 65 mil personas ya hicieron cursos y 25 mil realizaron un contrato de trabajo», apuntó el funcionario.

Di Pietro resaltó que «es la primera vez que un programa articula las áreas de Trabajo, Educación, Mujeres y Desarrollo Social» y refirió que los empleadores «tendrán un descuento del 90 por ciento de las contribuciones patronales por un año para el caso de los hombre y del 95% si son mujeres o no binarios».

Señaló la importancia de «identificar demanda» y ejemplificó que «en Río Negro, por el desarrollo del hidrógeno verde, se necesitan trabajadores de la construcción para las bases de los molinos de energía eólica, en Jujuy precisan conductores de drones y en distintas regiones del país soldadores para los gasoductos».

«Es un esfuerzo grande que hace el Estado, con una financiación inicial de 350 millones de dólares y luego otro aporte similar del Banco Mundial, para los próximos cuatro años», indicó el secretario de Empleo.

En tanto, la jefa de Gabinete de la Secretaría de Empleo, Laila Brandy, manifestó que para el programa de Inserción Laboral «el Ministerio de Trabajo abona un monto que varía de acuerdo al tamaño de la empresa y la jornada laboral, que se descuenta del salario a su cargo, en un período de hasta 12 meses», y señaló que la medida «promueve la inserción laboral».

«En el Entrenamiento Para el Trabajo, las prácticas son hasta por seis meses y el Ministerio abona en su totalidad o en parte, también de acuerdo al tamaño de la empresa, un incentivo económico al trabajador», completó.

«Los interesados podrán registrarse en el Portal Empleo (www.portalempleo.gob.ar), creado en septiembre último y que ya tiene registrados a 110.000 trabajadores y 7.000 empresas; a través de algunas de las 55 Agencias Territoriales que el Ministerio de Trabajo tiene en todo el país o en una de las 550 oficinas de empleo municipales», añadió la funcionaria.

Por su parte, el subsecretario de Planificación, Estudios y Estadísticas, Diego Schleser, contó que «este tipo de políticas vienen desde 2003» y resaltó que «los que hicieron una formación profesional tuvieron un 30% más de probabilidades de empleo respecto a quienes no lo realizaron, se triplicó el ingreso de los que hicieron el Entrenamiento para el Trabajo y se cuadruplicó el de los que hicieron el programa de Inserción Laboral».

Aclaró que el plan «es compatible con la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, y con el Potenciar Trabajo.

Compartir

Linkedin Print