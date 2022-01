Compartir

El jefe del Programa ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales de la provincia de Formosa y jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC) Julián Bibolini, indicó que actualmente la sede del programa atiende en Moreno 891, esquina José María Uriburu.

En este lugar se realiza todo lo relacionado a la gestión de medicamentos, estudios, seguimiento de pacientes y la prevención con entrega de folletería y preservativos, informó el profesional.

Y destacó que las tareas de prevención y concientización continúan permanentemente, brindando también asesoramiento de algún estudio o situación en particular, tanto a la comunidad en general como a los profesionales.

“Sigue siendo un tema tabú, pero actualmente los jóvenes acuden a realizarse los test rápido de VIH, cambiando la manera en que se tratan las Enfermedades de Transmisión Sexual” resaltó, y sostuvo que “a medida que cambian las generaciones hay una mayor aceptación”.

Además, añadió que al día hay menos prejuicios también por la cantidad de información a la que se accede desde internet.

COVID-19

En otro orden, el médico infectólogo, integrante del Consejo COVID19, se refirió a la cantidad de hospitalizados que hay por coronavirus, afirmando que esto aumenta a medida que suben los casos activos, es decir “hay un porcentaje que tendrá una mala evolución” sostuvo.

Y precisó que estos casos se dan en personas mayores de 60 años con factores de riesgo, sumándose que entre un 60% y 70% que se encuentran en estado moderado o grave, no están vacunados o tienen esquema incompleto.

“Con asistencia respiratoria mecánica son alrededor de ocho personas internadas”, puntualizó.

En este sentido, explicó que se considera dosis completa de vacuna, sobre todo en este grupo etario de 60 años y más, a las dos dosis con menos de cinco meses de aplicación del último componente, ya que si supera esa cantidad de tiempo ya es considerado como «esquema incompleto», de lo contrario si ya pasaron esos cinco meses, «debe tener aplicada la dosis de refuerzo».

Además, hizo saber que Nación realiza el monitoreo de fallecimientos y casos graves para realizar el seguimiento del virus y el análisis epidemiológico del país, para luego tomar decisiones.

Al finalizar, aclaró que «el Instituto Malbrán aún no nos pasó resultados sobre si circula Ómicron en nuestra provincia», pero suponemos que ambas cepas, Delta y Ómicron, están aquí.

Y explicó, que «la sospecha se da por la cantidad de casos explosivos pero que no se repercuten en fallecidos ni internados en terapia intensiva», cerró.

